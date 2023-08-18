انت الأن تتابع خبر خبر صادم من فايزر هل سنعود إلى اللقاحات؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زفت شركة فايزر، بشرى سعيدة للعالم، بعدما أعلنت إن لقاحها أظهر قدرة على تحييد المتحور (إيريس) EG.5 من خلال دراسة أجريت على الفئران.

واشارت فايزر إلى انها قامت بتطوير اللقاح، وإدخال تعديلات عليه ضد كوفيد-19، والذي تُجرى تجارب لاختبار فعاليته في مواجهة النسخ المتحورة الناشئة.

وقامت فايزر مع شريكتها الألمانية بيونتيك، بالإضافة إلى شركتي موديرنا ونوفافاكس، بتطوير نسخ من لقاحاتهم تستهدف المتحور الفرعي "إكس.بي.بي 1.5"، حيث ان المتحور "EG.5" المعروف بـ "إيريس"، مشابه للمتحور الفرعي إكس.بي.بي 1.5، وهو أيضا سلالة فرعية من المتحور أوميكرون الذي لا يزال مهيمنا.

ويُنسب للمتحور EG.5 أكثر من 17 بالمئة من حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، بحسب أحدث البيانات الحكومية.

وفي الولايات المتحدة، زادت أعداد الحالات التي احتاجت للعلاج في المستشفيات بسبب كوفيد-19 بأكثر من 40 بالمئة عن المستويات المنخفضة التي سجلتها في يونيو، لكنها ما زالت أقل بأكثر من90 بالمئة من مستويات الذروة التي بلغتها خلال تفشي المتحور أوميكرون في يناير 2022.

واكُتشف EG.5 أيضا في الصين وكوريا الجنوبية واليابان وكندا ودول أخرى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية المتحور بأنه "مثير للاهتمام"، مشيرة إلى أنه يجب مراقبته عن كثب وبقدر أكبر من التركيز عن غيره بسبب الطفرات التي قد تجعله أكثر قدرة على الانتشار ونقل العدوى أو أكثر حدة من حيث الأعراض المرضية المصاحبة للإصابة.