انت الأن تتابع خبر ظهور سلالة كورنا جديدة في 3 بلدان منها دولة عربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الوقت الذي ظن فيه العالم ان سيطرة فيروس كورونا الذي استمر لأكثر من عامين، بدأت تخف وتتلاشى، ظهرت مؤخرا متحورات جديدة وسط تزايد لأعداد الاصابات.

فبعد انتشار متحور "إي جي 5" المعروف بايريس، أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الخميس، في منشور على منصة إكس (تويتر سابقا) أنها تتعقب سلالة جديدة من الفيروس المسبب لكوفيد-19.



وأضافت إن السلالة تسمى (بي.إيه.2.86)، ورُصدت في الولايات المتحدة والدنمارك وفي أراضي فلسطين المحتلة.



طرق لحماية الناس من هذا المتحور

أوضحت المراكز الأميركية، أن النصيحة الوحيدة للوقاية تبقى كما هي بالنسبة لجميع متحورات كوفيد 19، وذلك ريثما تجمع المزيد من المعلومات حول "بي.إيه.2.86".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق أمس الخميس على منصة إكس، أنها صنفت (بي.إيه.2.86) على أنه "متحور تحت المراقبة" نظرا للعدد الكبير من الطفرات الذي يحمله.

أما في ما يتعلق بـ "إي جي 5"، فأوضحت المنظمة الأممية قبل أيام أنه رصد لأول مرة في 17 فبراير 2023، وتم تصنيفه كمتحور تحت المراقبة في 19 يوليو 2023.