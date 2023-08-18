أطباء يؤكدون فوائد زيت اكليل الجبل للشعر

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رياض - احمد صلاح - أكد أطباء جلدية مختصين فوائد زيت اكليل الجبل للشعر في محاربة مرض الثعلبة والصلع الوراثي ، وقشرة الرأس ، وحماية الششعر من أشعة الشمس الضارة .



حيث جدت دراسة صغيرة تعود لعام 2015، أن زيت إكليل الجبل كان فعالا بشكل مشابه للمينوكسيديل (المعروف أيضا باسم روجين وهو دواء خافض للضغط موسع وعائي يستخدم لعلاج تساقط الشعر والصلع الوراثي)، في إعادة نمو الشعر لدى النساء المصابات بالثعلبة الذكورية.



وبحسب نتائج الدراسة، كان زيت إكليل الجبل قادرا على تحفيز نمو الشعر وجعل فروة الرأس أقل حكة مما يفعل الروجين بعد عدة أشهر من الدراسة.



وأشارت الدكتورة شيلبي خيتاربال، طبيبة الأمراض الجلدية، في عيادة كليفلاند كلينك، إلى أن الدراسة دفعت الناس إلى اعتماد زيت إكليل الجبل لنمو الشعر ما جعله أكثر شيوعا في المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية.



وبينت أن المكون الرئيسي في زيت إكليل الجبل هو حمض الكرنوسيك، وله خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ، فيعالج الأعصاب التالفة ، ويساعد على تحسين الدورة الدموية ، ويعزز نمو الشعر الجديد عند وضعه على فروة الرأس.



وصرحت الدكتورة ميشيل غرين، أخصائية الأمراض الجلدية، لموقع Popular Science، إن زيادة تدفق الدم يوفر الأكسجين والمغذيات ويمنع تلف بصيلات الشعر الذي يؤدي إلى تساقطه.



وأضافت غرين أن خصائص مضادات الأكسدة الموجودة في إكليل الجبل يمكن أن تساعد في حماية فروة رأسك من الظروف الجوية القاسية ، مثل الأشعة فوق البنفسجية والتلوث.



وتشير عيادة "كليفلاند كلينك" إلى أن زيت إكليل الجبل قد يساعد أيضا على تقليل قشرة الرأس ومنع ظهور الشيب المبكر، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذه المجالات.

طريقة استخدام زيت اكليل الجبل على الشعر

للحصول على نتيجة مضمونة يجب استخدام زيت اكليل الجبل 3 مرات أسبوعيا لمدة 6 شمور ، وهو مفيد لجميع أنواع الشعر .

طريقة الاستخدام : تدلك فروة الرأس ببضع قطرات من الزيت ويترك لبضع ساعات، ويفضل تركه طوال الليل، ثم غسله، وتكرار ذلك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

ويمكن لزيت إكليل الجبل أن يجعل الشعر يبدو دهنيا، خاصة لمن لديهم شعر ناعم، لذلك من الضروري تركيز الزيت على فروة الرأس.

وتوصي خيتاربال أيضا بالبحث عن المنتجات التي تحتوي على زيت إكليل الجبل بنسبة 100% واختبار المنتج على منطقة صغيرة من فروة الرأس أولا للتأكد من عدم التعرض لرد فعل سلبي.



ويمكن صنع ماء إكليل الجبل في المنزل أيضا، والذي يعمل بنفس القدر من الفعالية مثل زيت إكليل الجبل، وقد يجعل الشعر يبدو أقل دهنية من زيت إكليل الجبل.