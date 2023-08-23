انت الأن تتابع خبر إذا كنت تشرب الماء بهذه الطريقة احذر خطر الموت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شرب الماء شيء أساسي في حياتنا ولا يمكن الاستغناء عنه للحفاظ على صحة الجسم، خاصة في فصل الصيف الذي يفقد فيه الجسم كميات اكبر من الماء بسبب التعرق والجفاف.

بدوره، أكد الدكتور حسام موافي، أن شرب الماء في فصل الصيف أمر مهم، لكن يجب ألا تزيد أو تقل الكمية المستهلكة منه عن احتياجات الجسم، حتى لا تتعرض حياة الإنسان للخطر.

ولفت موافي، إلى ان قلة شرب الماء في الصيف من اكثر العادات الخاطئة التي يرتكبها بعض الأشخاص، لأنها تؤدي إلى الجفاف نتيجة عدم تعويض الجسم بالسوائل التي يفقدها أثناء التعرق، كما تؤدي أحيانا إلى مشاكل صحية خطيرة، مثل أمراض الكلى.

من ناحية ثانية، حذر موافي من الإفراط في تناول الماء، لأن شرب كميات كبيرة من الماء له الكثير من الأضرار، ولا تقل خطورة عن قلة تناوله.



أضرار الإفراط في تناول الماء

اضطراب مستويات المعادن في الجسم، مثل نقص الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم.

الخلل في مستوى الهيموجلوبين وسكر الدم.



وأخيرًا، أشار الدكتور موافي إلى ان الشخص السليم يحتاج إلى تناول كمية معتدلة من الماء تتراوح من 3 إلى 5 لترات يوميًا في فصل الصيف، وذلك للحفاظ على ترطيب الجسم وتفادي الأضرارالذي قد يسببها نقص شرب الماء او الإفراط به.