انت الأن تتابع خبر لهذه الأسباب .. احرص على تناول الرمان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينصح خبراء التغذية بإدراج فاكهة الرمان ضمن الوجبات اليومية؛ وذلك لما تحتوي عليه من قيمة غذائية عالية، مما يساعد على محافظة الإنسان على نشاطه وقواته أثناء أداء المهام المختلفة.

ويتميز الرمان بأنه غني بالألياف، والفيتامينات، والمعادن، ولكنه منخفض في السعرات الحرارية والدهون، كما تمنع مضادات الأكسدة في الرمان الخلايا من الجذور الحرة بما يحمي الجسم من الأمراض المزمنة، وتسهم مركبات البوليفينول بالرمان، وفقًا للعديد من الدراسات، في تعزيز صحة القلب..

ويحتوي الرمان على مادة الإيلاجيتانين التي تحمي الدماغ من أمراض، مثل: مرض الزهايمر، ومرض باركنسون، عن طريق تقليل الضرر التأكسدي، إلى جانب الإيلاجيتانين، ويحتوي الرمان على مادة البريبايوتيك التي لها خصائص وقائية للقلب، كما يعزز الرمان مستويات بكتيريا الأمعاء المفيدة، كما تعتبر بذور الرمان مصدرًا جيدًا للألياف وهو أمر حيوي لصحة الجهاز الهضمي.

ووفقًا لبعض الدراسات، فإن مستخلص الرمان يساعد على منع تكون حصوات الكلى ويسهم في الحفاظ على صحة المسالك البولية.