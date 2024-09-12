انت الأن تتابع خبر تجنب الاصابة بالخرف والزهايمر.. فاكهة تحميك من الزهايمر وتقضي على النسيان!! تساعدك على تقوية الذاكرة وتحسين وظائف الدماغ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاكهة تحميك من الزهايمر وتقضي على النسيان، الخرف يؤثر على القدرات العقلية مثل التفكير والذاكرة، ويصيب حوالي 50 مليون شخص حول العالم، مع اكتشاف 10 ملايين حالة جديدة سنويًا، الأبحاث تشير إلى أن النظام الغذائي يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الدماغ والوقاية من الخرف، رغم أن الدراسات في هذا المجال ما زالت محدودة، فاكهة الرمان تعتبر مفيدة في هذا السياق، فهي غنية بالألياف التي تحسن الهضم وتقي من الإمساك، كما تحتوي على فيتامين C الذي يعزز المناعة ويقلل خطر الإصابة بأمراض مثل السرطان. ينصح الخبراء بتناول الرمان يوميًا لدوره في تحسين الذاكرة والوقاية من النسيان، خصوصًا لدى كبار السن، ومساهمته في الوقاية من الزهايمر.

فاكهة تحميك من الزهايمر وتقضي على النسيان

تساهم بعض الفواكه في حماية الدماغ من الزهايمر وتحسين الذاكرة مثل:

الفراولة والتوت والعنب التي تحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات.

كذلك، يُعتبر الأفوكادو مفيدًا بفضل الدهون الصحية التي يدعم وظائف الدماغ وتساعد في خفض ضغط الدم، مما يقلل من خطر التدهور المعرفي.

تشير الأبحاث إلى أن استهلاك عصير الرمان بانتظام قد يعزز الذاكرة ويقي من تدهور القدرات المعرفية المرتبط بالشيخوخة. على الرغم من أن الدراسات الأولية توفر نتائج إيجابية، يُنصح بإدراج الرمان في النظام الغذائي، سواء كفاكهة طازجة أو عصير، لتحقيق أقصى استفادة من فوائده الغذائية. يبرز ذلك أهمية التغذية الصحية في الحفاظ على الصحة العامة والعقلية، ويعتبر الرمان خيارًا غذائيًا ممتازًا لهذا الغرض.

أكلات تقلل من خطر الزهايمر

تساعد بعض الأطعمة في تنشيط الذاكرة والوقاية من الزهايمر، وتشمل: