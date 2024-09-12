انت الأن تتابع خبر هتعرفها من الصوت.. أشهر 10 أعطال في السيارة وطريقة اصلاحها بطرق سهلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -قد تتعرض السيارة لمشكلة طارئة يكون حلها سهل أو صعب، ويؤكد خبراء صيانة السيارات أن أعطال السيارة غالبا لا تحدث فجأة بل يكون هناك بعض المقدمات لهذه الأعطال ولا ينتبه لها صاحب السيارة ربما لقلة خبرته بهذه المشاكل أو لضيق الوقت وتأجيل إصلاحها في وقت لاحق، ولكن من الأفضل في كل الأحوال أن تنتبه لبعض الأعطال المفاجئة الضرورية حتى لا تزيد المشكلة فيما بعد.

كشف بعض الخبراء عن أشهر أعطال قد تصيب السيارة، مع تنبيهم على ضرورة إصلاح هذه الأعطال بسرعة حتى لا تزيد المشكلة، وهي موضحة كالتالي:

صوت طقطقة وأنت تلف بالدركسيون شمال أو يمين وأنت واقف، يكون العطل ” علبة دركسيون أوبارات علبة دركسيون”

صوت طقطقة في الملفات ” كوبلن”

رعشة في الدركسيون وهزة في الموتور وانت واقف على السانسية أو مدى غيار وداس على فرامل ” قواعد موتور”

تخبيط وشخللة في الأرض المكسرة” جلب مقصات أو بيض مقصات”

لمة الـ D بتنور وتطفي معاك وأنت ماشي” سوتش نقلات أو فيوز”

العربية بتعوم معاك على السرعات أو في الملفات وانت على سرعة” شدادات خلفية أو مساعدين خلفي”

هزة أو رعشة مع دوسة فرامل ” طنابير”

هزة في العربية على سرعة من 30 لـ 90 ” ترصيص عجل أمامي”

استهلاك البنزين أكثر من الطبيعي” حساس شكمان – فرن الشكمان مشروخ – بوحيهات – رشاشات”

العربية مكتومة والسحب ضعيف ” تنضيف بوابة – فلتر بنزين- فلتر هوا – قلب طلمبة بنزين ضعيف – بوجيهات”

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