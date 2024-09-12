انت الأن تتابع خبر هتعرفها من الصوت.. أشهر 10 أعطال في السيارة وطريقة اصلاحها بطرق سهلة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح -قد تتعرض السيارة لمشكلة طارئة يكون حلها سهل أو صعب، ويؤكد خبراء صيانة السيارات أن أعطال السيارة غالبا لا تحدث فجأة بل يكون هناك بعض المقدمات لهذه الأعطال ولا ينتبه لها صاحب السيارة ربما لقلة خبرته بهذه المشاكل أو لضيق الوقت وتأجيل إصلاحها في وقت لاحق، ولكن من الأفضل في كل الأحوال أن تنتبه لبعض الأعطال المفاجئة الضرورية حتى لا تزيد المشكلة فيما بعد.
كشف بعض الخبراء عن أشهر أعطال قد تصيب السيارة، مع تنبيهم على ضرورة إصلاح هذه الأعطال بسرعة حتى لا تزيد المشكلة، وهي موضحة كالتالي:
- صوت طقطقة وأنت تلف بالدركسيون شمال أو يمين وأنت واقف، يكون العطل ” علبة دركسيون أوبارات علبة دركسيون”
- صوت طقطقة في الملفات ” كوبلن”
- رعشة في الدركسيون وهزة في الموتور وانت واقف على السانسية أو مدى غيار وداس على فرامل ” قواعد موتور”
- تخبيط وشخللة في الأرض المكسرة” جلب مقصات أو بيض مقصات”
- لمة الـ D بتنور وتطفي معاك وأنت ماشي” سوتش نقلات أو فيوز”
- العربية بتعوم معاك على السرعات أو في الملفات وانت على سرعة” شدادات خلفية أو مساعدين خلفي”
- هزة أو رعشة مع دوسة فرامل ” طنابير”
- هزة في العربية على سرعة من 30 لـ 90 ” ترصيص عجل أمامي”
- استهلاك البنزين أكثر من الطبيعي” حساس شكمان – فرن الشكمان مشروخ – بوحيهات – رشاشات”
- العربية مكتومة والسحب ضعيف ” تنضيف بوابة – فلتر بنزين- فلتر هوا – قلب طلمبة بنزين ضعيف – بوجيهات”
أعطال آخرى هامة
- صوت تزييق في التارة ويوجد تقل في التارة ” بطاحات”
- صوة تزييق في المطبات أو الطرق المسكرة ” لف شكرتون على مفصلات الشنطة وقفل الكنبة الخلفية أو على الكاسيت”
- صوة قطة وأنت بتهدي تاخد مطب أو في الطلعة بتروح وتيجي بارات علبة دركسيون
- لما بتلف الدركسيون في الملفات والدركسيون مبيردش للماكينة تاني” صليبة دركسيون أو علبة الدركسيون”
- العربية بتبطل وأنت ماشي ومش بتدور على طول وبعد دقيقتين تدور عادي وتمشي شوية وتبطل شوية ولما بتسخن بتبطل ولما بتقف شوية يبرد بتدور تاني” طلمبة بنزين”
- خبكة وأنت بتدي غيار أو بتنقل من pلـ r أو من n لـ d ” قاعدة فتيس”
- العربية بتاكل زيت والزيت بينقص باستمرار ودخانة سودة من الشكمان ” طقم شنبر”
- العربية بتحدف يمين أو شمال ” ضبط زوايا أو كاوتش”
- العربية بتسخن وترجع لدرجة الحرارة العادية بسرعة” تنضيف دورة التبريد أو تاخد هوا لدورة المية”
- العربية بتسقط غيار والـ RPmبيعلي في منازل الكباري أو المنحدرات” سيفتي فتيس .. حتى تساعد في تقليل سرة العربية مع الفرامل”
- رجة وغربلة في الطالعة في المانوال ” طقم دبرياج”
- صوت تكتكة مستمر من ناحية الموتور ” كستبانات”