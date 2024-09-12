انت الأن تتابع خبر مش هيبان عليكي سن.. طريقة تحضير الكولاجين الطبيعي للتخلص من التجاعيد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لبان الذكر هو إحدى المستخلصات الطبيعية التي لها فوائد مذهلة ومتعددة، يستخدم منذ العصور القديمة فى الطب والعطور والبشرة، ولها فوائد صحية ممتازة وطرق الاستفادة منها لا حصر لها، لذلك نكشف لكم بعض هذه الفوائد وكيفية الاستفادة منه للبشرة ولإضفاء جمال طبيعي دون اللجوء إلى الكريمات والمنتجات الكيميائية التي قد تؤثر بالسلب على البشرة.

فوائد لبان الذكر

يدخل لبان الذكر فى تحضير الوصفات الطبيعية للجلد والبشرة، والتي يبحث عنها باستمرار الفتيات من أجل الحصول على بشرة ناعمة الملمس خالية من التصبغات والتجاعيد، وللحصول على كولاجين طبيعي، لذلك نسرد لكم طريقة تحضير افضل كريم كولاجين وسوف يعمل على إزالة الخطوط الدقيقة وشد البشرة بشكل طبيعي بمكونات طبيعية اقتصادية فى بيتك.

طريقة تحضير ماسك لبان الذكر

احضري 3 ملاعق من لبان الذكر لشد البشرة، ملعقة واحدة صغيرة من عصير الليمون، ملعقة كبيرة من النشا، ملعقة من زيت الزيتون، الكريم المرطب الخاص بك واتبعي الخطوات التالية من أجل تحضيره بكل سهولة.

أولا احضر كمية مناسبة من لبان الذكر وقم بطحنه جيداً ثم قم بإضافته إلى عبوة الكريم مع التقليب جيداً وإضافة ملعقة واحدة فقط من زيت الزيتون، ثم إضافة ملعقة واحدة من النشا وامزج جيدا للحصول على خليط متجانس وكريمي كما هو واضح بالصورة التي أمامك.

طريقة استخدام كولاجين لبان ذكر للبشرة