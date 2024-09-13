انت الأن تتابع خبر «انتهى زمن الحناء والصبغات».. إليك مكون واحد يخلصك من الشعر الأبيض في خلال أيام!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقوم العديد من الأشخاص وخاصة السيدات بتجربة شكل وستايل جديد فتقوم بصبغ شعرها أو وضع الحناء عليه لاسترجاع اللون الاسود الخاص بالشعر ويقوم العديد باللجوء إلى هذه المواد والصبغات خاصة الأشخاص الذين تقدموا في العمر وأصبح يظهر الشعر الأبيض داخل شعرهم بكثرة وبالرغم من انها شيئ طبيعي ولكن ظهور الشعر الأبيض يزعج الكثير من السيدات لذلك سنعرف طريقة التخلص من الشعر الابيض بمكون طبيعي

استبدال الصبغات والحناء بالقهوة للتخلص من الشيب

الصبغات الكيميائية تحتوي على مواد قد تضر بفروة الرأس وتضعف الشعر في حين أن القهوة مكون طبيعي يقلل من تعرض الشعر للتلف أو الجفاف والقهوة تضفي على الشعر لمعان صحي وطبيعيا مما يجعله يبدو أكثر حيوية ونضارة و بعض الدراسات تشير إلى أن استخدام القهوة موضعيا يمكن أن يساهم في تحفيز نمو الشعر وتقليل تساقطه مما يجعلها خيارا صحيا للشعر

طريقة التخلص من الشعر الابيض بالقهوة

المكونات

2 كوب من القهوة المطحونة

2 كوب ماء

بلسم الشعر الطبيعي

غطاء بلاستيكي أو منشفة

الخطوات