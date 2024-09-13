انت الأن تتابع خبر "معجزة ونعمة ربانية جبارة".. بذور الكتان تعيد بشرتك الى الشباب حتي لو عمرك فوق 60 بوصفه موجودة في كل بيت!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني الكثير من السيدات والفتيات من مشكلة تجاعيد البشرة والاسمرار والاسمرار الموجود في مناطق متفرقة على البشره خاصه في الكوع والهالات السوداء الموجودة تحت العين وهذا يتسبب في مظهر سيء للبشرة لذلك تلجأ الكثير من الفتيات الى استخدام الوصفات الطبيعية لمعالجة مشاكل البشره بصوره عامه دون التعرض لمواد كيميائيه منتجات كيماويه ضاره على صحة البشرة ويمكنك التعرف على وصفه سحريه لشد تجاعيد البشره باستخدام بذور الكتان من خلال استكمال هذا المقال بموقع دوت الخليج

وصفة بذور الكتان لشد البشرة

تعتبر بذور الكتان من البذور الطبيعية التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المغذية للجسم وخاصه البشره والتي تلعب دور هام في تقوية البشرة من خلال إنتاج الكولاجين الطبيعي الذي يعمل على شد البشرة والتخلص من التجاعيد الموجودة به وهذا يتم من خلال التالي:.

المكونات

عدد ملعقه كبيره من بذور الكتان.

عدد ملعقه كبيرة من زيت جوز الهند.

عدد ملعقة كبيرة من جل الصبار.

كبسولة من فيتامين سي.

عدد ورقتين من اللورا أو ورق الغار.

طريقة التحضير

يمكنك تحضير سيروم بذور الكتان لشد البشرة من خلال الخطوات التالية بالترتيب ويجب عليك الحرص على اتباعها بانتظام للحصول على أفضل النتائج لشد وتنعيم البشرة دون الحاجة لعمليات التجميل من خلال التالي:.