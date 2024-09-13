معجزة من السماء.. عشبة مهملة بعشرين جنيه هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الستين.. إليكم طريقة الاستخدام

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رياض - احمد صلاح - تعتبر بذور الكتان من العناصر الطبيعية ذات الفوائد الجمالية المتعددة، حيث تمتاز بخصائص مضادة للأكسدة وأحماض دهنية أساسية تساهم في تأخير ظهور علامات الشيخوخة، وهذه الخصائص تعزز من إنتاج الكولاجين في البشرة، مما يؤدي إلى تحسين مظهر البشرة وإكسابها مظهر مشدود ومشرق نقدمها لكم من خلال موقعنا دوت الخليج

عشبة مهملة بعشرين جنيه هترجعك شباب

للتمتع بهذه الفوائد، يمكن استخدام ماسك يومي من بذور الكتان يعد خصيصا لمكافحة التجاعيد بشكل فعال.

طريقة إعداد الماسك اليومي

لتحضير الماسك اليومي من بذور الكتان، ينصح بمزج المكونات التالية:

ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

نصف ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة صغيرة من جل الصبار

يتم خلط هذه المكونات جيد حتى يصبح الخليط كثيف القوام، ويطبق الماسك على الوجه ويترك لمدة ساعة كاملة حتى يجف تماما، وبعد ذلك، يفرك برفق لإزالة الخلايا الميتة وتفتيح لون البشرة، ثم يغسل الوجه بالماء البارد، وينصح بتدليك الوجه بعد الغسل بزيت بذور الكتان لترطيب البشرة وتنعيمها.

ماسك بديل للأوقات الضيقة

لمن لا يملك الوقت الكافي، يمكن استخدام ماسك سريع آخر، ويتم ذلك بغلي ملعقتين من بذور الكتان في ثلاثة أكواب من الماء حتى يتحول الخليط إلى جل لزج، ويصفى هذا الجل ويخزن في وعاء زجاجي محكم الإغلاق لاستخدامه لاحقا، ويترك الماسك على البشرة لمدة ربع ساعة، ثم يشطف بالماء البارد.

فوائد إضافية لماسكات بذور الكتان

تقدم ماسكات بذور الكتان عدة فوائد إضافية للبشرة، بما في ذلك:

تعزيز نضارة البشرة

القضاء على التصبغات الجلدية والبقع الداكنة

الحفاظ على رطوبة البشرة وحمايتها من الجفاف

حماية الجلد من الالتهابات

تعزيز مرونة البشرة والحد من ترهلها

هذه الفوائد تسهم في الحفاظ على مظهر البشرة مشدود.

تأثير الماسك على صحة البشرة