انت الأن تتابع خبر «ضاع عمرنا واحنا منعرفش »...قم بشرب الموز والقرفة قبل النوم بساعة والنتيجة ستذهلك حقا لن تتخيل ما سيحدث لك بعد 5 أيام!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قلة النوم في الليل تؤثر على حياتك اليومية وقد تنعكس سلبا على صحتك ونتيجة لذلك قد تجد صعوبة في التركيز كما أن مزاجك غالبا ما يكون في حالة غير جيدة ولكن شرب شاي الموز والقرفة يمكن أن يساعدك على تحسين نومك ليلا وهذا ما سوف نتحدث عنه اليوم من خلال موقعنا دوت الخليج الفوائد والتفاصيل حول تناول كوب الموز قبل النوم.

يساعد على النوم

يحتوي الموز على الحمض الأميني التربتوفان مما يؤدي إلى إنتاج مادة السيروتونين في الدماغ والتي لها تأثير مهدئ وتعزز النوم ولذلك وفقا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية فإن تناول الموز قبل النوم سيساعدك على تحقيق نوم هادئ.

شاي بالموز والقرفة

في جميع أنحاء العالم يستخدم شاي الموز والقرفة كمشروب مسائي إذ أن للموز والقرفة العديد من الفوائد الصحية ولهذا يمكنك تحضير هذا المشروب لتحسين جودة نومك.

تحسين عملية الهضم وتعزيز الدورة الدموية