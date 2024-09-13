انت الأن تتابع خبر “ضيعنا وقتنا على الفاضي”… فاكهة لو زرعتها على سطح البيت هتخليك زي البشاوات في غمضة عين والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أصبحت فاكهة الكامو كامو محط اهتمام كثير من الباحثين في مجال الصحة والتغذية، حيث تعتبر هذه الفاكهة من الكنوز الطبيعية وذلك للقيمة الغذائية العالية التي تتواجد بها خاصة فيتامين C وما تقدمه من فوائد عديدة لصحة الإنسان عند تناولها بانتظام لفترة جيدة، فمنذ معرفتها أحدثت تغيرًا واضحًا في عالم الصحة والتغذية.
ماهي فاكهة الكامو كامو؟
- تعرف هذه الفاكهة باسم علمي هو ” Myrciaria dubia”، ويتم زراعتها في غابات الأمازون وتأتي بحجم صغير أشبه بحجم حبة الكرز، ولها لُب حامض نسيبًا، وأكثر ما تتميز به هو احتوائها على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، فيتامين ج، الكربوهيدرات، البوتاسيوم، الألياف، والنياسين ونظرًا لذلك شاع بين الكثير استخدامها كـ مكملات غذائية بعد تجفيفها.
فوائد فاكهة الكامو كامو
- تحسين صحة القلب: حيث أنها تكافح مخالف الالتهاب في الجسم التي قد تسبب نوبات قلبية، وتقوم بخفض مستويات الكولسترول الضار.
- حصول الجسم على فيتامين ج: تعتبر الكامو كامو من أغنى أنواع الفاكهة بفيتامين ج الذي يعمل على تقوية الجهاز المناعي، تعزيز إنتاج الكولاجين ومن ثم تجديد انسجة الجسم.
- مكافحة السمنة: حيث أنها تقلل من كتل الدهون الحشوية داخل الجسم
- تهدئة الأعصاب: حيث أنها تكافح القلق وتخفف من حدة التقلبات المزاجية.
- الحماية من أضرار أشعة الشمس: من خلال تعزيز قدرة الجسم على مكافحة الشمس وحماية الأنسجة من أضرارها.
دراسة هامة على فاكهة الكامو كامو
- تم إجراء دراسة هامة للغاية على هذه الفاكهة والتي من خلالها تم التوصل إلى أنها تعمل على تقليل مستويات الدهون في الكبد، وتمت الدراسة على النحو التالي:
- إحضار 30 مشاركًا مختلفًا وجعلهم يتناولون مستخلص فاكهة الكامو كامو أو دواء وهميًا في بعض الأحيان.
- خضع هؤلاء الأشخاص إلى تصوير بالرنين المغناطيسي على مدار 12 أسبوعا بهدف تحديد نسبة الدهون في الكبد.
- الأفراد الذين قاموا بتجربة مستخلص الكامو كامو تم تقليص مستوى الدهون لديهم بمعدل 7.43%، بينما ارتفاع نسبة الدهون عند الذين تناولوا دواء وهمي بمعدل 8.42%.