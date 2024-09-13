"أطول شعر بأبسط الخطوات: وصفات طبيعية من مطبخك!"

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رياض - احمد صلاح - تحلم كل امرأة بشعر طويل وناعم وتحقيق هذا الحلم قد يكون أسهل مما تتصورين بدل من اللجوء إلى منتجات تجميلية باهظة الثمن، يمكنك الاعتماد على وصفات طبيعية بسيطة ومتوفرة في مطبخك في هذا المقال سنستعرض لك ثلاث وصفات فعالة لتطويل الشعر تعتمد على مكونات طبيعية تعزز نمو الشعر وتقويه اكتشفي كيفية استخدام هذه المكونات لتحصلي على شعر صحي وطويل بخطوات سهلة وبسيطة.

أطول شعر بأبسط الخطوات

تحلم كل امرأة بشعر طويل وناعم، ولكن لتحقيق هذا الحلم، يمكن الاستعانة ببعض الوصفات الطبيعية البسيطة التي تعتمد على مكونات متوفرة في مطبخك إليك ثلاث وصفات سهلة وفعّالة لتطويل الشعر:

وصفة زيت الخروع

يحتوي زيت الخروع على نسبة عالية من فيتامين E، الذي يساعد في تقوية وتطويل الشعر لتطبيق هذه الوصفة:

اخلطي ملعقة كبيرة من زيت الخروع مع 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون أو زيت الأركان.

ضعي الخليط على فروة الرأس وأطوال الشعر.

دلكي فروة رأسك بلطف لمدة بضع دقائق.

اتركي الزيت لمدة 30 دقيقة، ثم اغسلي شعرك بشامبو خفيف.

وصفة البصل

البصل يعزز الدورة الدموية في فروة الرأس مما يساعد في تغذية بصيلات الشعر. لتحضير هذه الوصفة:

استخدمي عصير البصل وامزجي 3 ملاعق كبيرة منه مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ضعي الخليط على الشعر، وركزي على الجذور.

اتركيه لمدة ساعة، ثم اغسلي شعرك بالشامبو.

وصفة حليب جوز الهند

حليب جوز الهند يساعد في إصلاح الشعر التالف وترطيبه لتحضير هذه الوصفة: