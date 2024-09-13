انت الأن تتابع خبر "جارتي اللبنانية قالتلي السر".. ضعي زيت الزيتون على القرنفل على هذه المنطقة كل ليلة قبل النوم .. وصفة سحرية هترجعك بنت عشرينية!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ازدادت في الآونة الأخيرة عمليات البحث عن وصفات طبيعية للعناية بالشعر، ومن أبرز تلك الوصفات وصفة زيت الزيتون مع القرنفل ويعتمد الكثيرون على المنتجات الطبيعية نظرًا لفوائدها العديدة والمباشرة، وزيت الزيتون يعتبر من أهم هذه المنتجات، فهو مكون صحي يمكن استخدامه في العديد من وصفات العناية بالبشرة والشعر وعندما يتم دمج زيت الزيتون مع القرنفل، الذي يحتوي على خصائص مذهلة، تحصلين على وصفة جبارة لتقوية الشعر والحفاظ على صحته.

تحضير وصفة زيت الزيتون والقرنفل

إليكى خطوات بسيطة لتحضير وصفة زيت الزيتون مع القرنفل للعناية بالشعر: