رشه واحدة يومياً قبل النوم لتطويل لشعر وتكثيفه بسرعه الصاروخ وإنبات الفراغات بدون ى مواد كيميائية

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رياض - احمد صلاح - رشه واحدة يومياً قبل النوم لتطويل لشعر وتكثيفه بسرعه الصاروخ وإنبات الفراغات، نقدم لكم أفضل وصفة لتطويل الشعر بسرعة جداً حيث أننا نعلم أن الشعر هو مضر جمال كل امرأة وزينتها لذلك لا تترددوا في تجربتها، فهي تسهل عليك استخدام مستحضرات التجميل المضرة، والمكونة من بعض المكونات الكيميائية، حيث أنها تتم من خلال بعض المواد الطبيعية المتوفرة في كل منزل، والتي تعطي الشعر النضارة واللمعان، و تمده بما يحتاج إليه من الغذاء.

رشه واحدة يومياً قبل النوم لتطويل لشعر وتكثيفه

سوف نقدم لكم أكثر من وصفه لتطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات

وصفه زيت الجوجوبا لتكثيف وتطويل الشعر

مكونات وصفه الجوجوبا

زيت الجوجوبا بمقدار ملعقة واحدة صغيرة .

زيت جوز الهند بمقدار 2 ملعقة واحدة كبيرة، ويمكن استبداله بزيت الزيتون .

طريقة تحضير وصفه الجوجوبا

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات ونقلبهم جيداً حتى يتجانسوا تماماً .

نرش الوصفة على الشعر كله من الجذور حتى الأطراف ولكن يجب غسل الشعر أولاً .

نترك الخليط على الشعر لمدة ليله كاملة مع تغطية الشعر .

وفي الصباح نغسل الشعر بالماء والشامبو وسوف نلاحظ النتيجة، في إنبات الشعر وتطويل .

ولكن يجب الاستمرار على هذه الوصفة .

وصفه المايونيز لتكثيف الشعر

من المعروف أن من الوصفات التي تساهم في تطويل الشعر هي وصفة المايونيز لأنها تحتوي على بعض المواد الضرورية التي يحتاجها الشعر، فهي تقوي خصلاتها وتساهم في تطويل الشعر وتنعيمه، وذلك من خلال ما يلي:

عليك في البداية أن تقوم باستخدام نصف كوب من المايونيز كامل الدسم.

بعدها عليك ترطيب الشعر وتنظيفه، ووضع المايونيز عليه.

يمكنك بعد ذلك أن تقومي بتغطية الشعر من خلال استخدام إحدى قبعات الاستحمام لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

عليك بعد ذلك أن تقومي بشطف الشعر بالشامبو والماء البارد.

وصفة خل التفاح لتكثيف وتطويل الشعر

إن خل التفاح هو أفضل بلسم طبيعي للشعر، حيث أنه يعطي الشعر الحيوية واللمعان،لذلك يفضل استخدامه من خلال ما يلي: