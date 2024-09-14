"سر البشرة الشبابية: كيفية تحضير كولاجين لبان الذكر في البيت لبشرة متألقة وخدود وردية!"

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رياض - احمد صلاح - لبان الذكر ليس مجرد مادة طبيعية ذات فوائد صحية بل هو أيضًا سر جمال بشرتك بفضل خصائصه المميزة. هذا الكولاجين الطبيعي يعزز إنتاج الكولاجين في البشرة، مما يجعلها تبدو أكثر شبابًا وحيوية في هذا المقال سنرشدك إلى كيفية تحضير كولاجين لبان الذكر باستخدام مكونات بسيطة وسهلة في المنزل لتستمتعي ببشرة مشرقة ومشرقة تمامًا كما تحلمين.

طريقة تحضير كولاجين لبان الذكر في المنزل

لبان الذكر هو سر جمال بشرتك بفضل خصائصه الرائعة في تجديد البشرة وتحسين مرونتها إليك كيفية تحضيره بسهولة في المنزل لتستمتعي ببشرة شابة ومشرقة.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة لبان ذكر مطحون

1 كوب ماء مغلي

1 ملعقة صغيرة ماء ورد

1 ملعقة صغيرة زيت لوز حلو أو زيت جوز هند

بضع قطرات زيت لافندر (اختياري)

الخطوات:

ضعي لبان الذكر في وعاء زجاجي وأضيفي إليه الماء المغلي.

اتركي المزيج ينقع لمدة 12 ساعة أو طوال الليل حتى يصبح لون الماء أبيض حليبي.

صفي السائل باستخدام قطعة قماش نظيفة أو مصفاة دقيقة، واحتفظي بالسائل فقط.

أضيفي ماء الورد وزيت اللوز أو زيت جوز الهند إلى السائل.

أضيفي بضع قطرات من زيت اللافندر إذا أحببت.

امزجي المكونات جيدًا وصبي الخليط في زجاجة نظيفة ومحكمة الإغلاق، ويفضل أن تكون داكنة.

كيفية الاستخدام: