انت الأن تتابع خبر «معجزة في بيتك!!»...نوماً هانئاً وتهدئ آلامك مهما كانت مؤرقة فقط بنصف كوب فقط قبل النوم من هزة العشبة السحرية..! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - العصفر هو نبات سنوي يزهر شتاءً وينتمي إلى فصيلة النباتات النجمية، موطنه الأصلي الشرق الأوسط ولكنه يُزرع في أوروبا والصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية، يُزرع منذ العصور القديمة من أجل أزهاره التي تُستخدم في صبغ الأقمشة وتلوين الطعام وإنتاج مستحضرات التجميل، وبالإضافة إلى استخدامه كملون، فإن العصفر الذي يتراوح لونه بين الأصفر والأحمر حسب نوع الزهرة، هو نبات له العديد من الخصائص العلاجية والطبية، خاصة في شاي العصفر.

فوائد العصفر

يُستخرج من بذور العصفر زيت نادر ذو خصائص علاجية ومستخلصاته هي أكثر المنتجات قيمة وتغذية التي يتم الحصول عليها من هذا النبات، يحتوي نبات العصفر وزيته النادر على نسبة عالية من المواد والعناصر الغذائية بالإضافة إلى الأحماض المهمة والضرورية للجسم، وبالتالي يمكن أن يكون صحيًا عند علاج الأمراض المختلفة التي تصيب جسم الإنسان.

ما هي فوائد نبات العصفر في النوم

لنبات العصفر العديد من الفوائد للجسم، ولكننا هنا سنتطرق فقط إلى النوم من بين فوائد هذا النبات:

يسرع زيت العصفر من بداية النوم ويساعدك على النوم

يحسن زيت العصفر المزاج

يقلل من التوتر والقلق والخوف

يلعب زيت العصفر دورًا مهمًا في استرخاء الجسم وتسهيل النوم

فوائد اخري للعصفر