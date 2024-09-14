انت الأن تتابع خبر اعملي عطارة بيتك... جربي طريقة عمل البصل البودرة في البيت بادوات بسيطة و خطوات سهلة نفس الي عند العطار... وفري فلوسك!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد بودرة البصل من التوابل الأساسية التي تضفي نكهة مميزة على مجموعة متنوعة من الأطباق، يعتبر مكونا مهما في المطبخ، حيث يضيف نكهة غنية دون الحاجة إلى استخدام البصل الطازج، يعد استخدام بودرة البصل أمرا مريحا، كما يساعد في الحفاظ على النكهة المثالية في الأطعمة الجافة مثل الشوربات، المشويات، والتوابل، يفضل صنع بودرة البصل في المنزل لضمان خلوها من المواد الكيميائية، بالإضافة إلى إمكانية التحكم في جودتها و نكهتها، ومن خلال موقعنا دوت الخليج سنتعرف على التفاصيل.

طريقة عمل البصل البودرة

مكونات تحضير بودرة البصل:يمكن لكل ربة منزل تحضير بودرة البصل في المنزل ببساطة، وتتطلب العملية توفير المكونات التالية:

بصل طازج.

ملح.

فلفل أسود.

رشة من السكر (اختياري).

طريقة تجفيف البصل:

1. عليك بغسل البصل جيدا بعد التقشير، ثم قطعه إلى شرائح رقيقة قدر الإمكان، حيث أن الشرائح الرقيقة تجف بسرعة وتتحول إلى بودرة بسهولة.

2. يمكنك تجفيف البصل باستخدام جهاز التجفيف الكهربائي، ضع الشرائح على الرفوف واتركها لمدة تتراوح بين 8 إلى 12 ساعة، حتى تصبح جافة تماما وقابلة للكسر.

3. إذا لم يتوفر جهاز التجفيف، يمكنك استخدام الفرن، ضع الشرائح على صينية خبز واتركها في فرن على درجة حرارة منخفضة (60-70 درجة مئوية) مع فتح باب الفرن قليلا للسماح بخروج الرطوبة، تأكد من تقليب الشرائح لضمان تجفيف متساو.

طريقة الطحن والتخزين