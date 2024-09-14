انت الأن تتابع خبر "وصفة سحرية لا تعوض"... ضع ملعقة من زيت الزيتون على الكمون ستحقق حلمك في 3 أيام حتى لو كان عمرك 100سنة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك الكثير من السيدات والفتيات الذين يعانون من مشاكل الشعر ومنها التساقط والتلف والهيشان والشعر المجعد لذلك يزداد البحث بصورة كبيرة للتعرف على وصفات طبيعيه فعاله ومضمونه 100% للتخلص من مشاكل الشعر مثل التساقط والهيشان لذلك يمكنك التعرف على وصفه طبيعيه مضمونه 100% باستخدام زيت الزيتون والكمون ويمكنك التعرف عليها من خلال استكمال هذا المقال بموقع دوت الخليج

وصفة زيت الزيتون والكمون

تعتبر وصفة زيت الزيتون والكمون من الوصفات الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تعمل على تقوية الشعر وحل المشاكل التي تواجهه دون حدوث اي اضرار جانبيه ويمكنك تحقيق هذا من خلال التالي:.

المكونات

عدد ملعقتين من الكمون.

صفار بيضة واحدة.

مقدار نصف كوب من الماء.

عدد ملعقتين من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

قومي بإحضار وعاء ذو حجم مناسب ونضع به كمية من الماء ونرفعها على النار.

يتم اضافه الكمون إلى هذه الماء والتقليل الجيد لتجانس المكونات وتركه حتى الغليان.

بعد ذلك يمكنك رفع الخليط من على النار وتركه حتى يبرد تماما.

ثم يتم إضافه زيت الزيتون والتقليب المستمر.

قومي بعد ذلك بإضافة ثمار البيضة والاستمرار في التقليب لتجانس المكونات مع والحصول على قوام كريمي ناعم من المكونات.

يمكنك بعد ذلك غسل الشعر جيدا بالماء وتجفيفه باستخدام المنشفة وتوضع هذه الوصفه على الشعر مع التدليك الجيد بحركات دائرية من الجذور حتى الأطراف يمكنك هذه الوصفة على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة.

بعدها يمكنك غسل الشعر جيدا بالماء الفاتر وتكفيه باستخدام المنشفة قومي بتكرار هذه الوصفة مرتين من كل شهر للحصول على أفضل النتائج من منع التساقط وفرد الشعر بصورة طبيعية دون الحاجة للبروتين.

فوائد وصفة زيت الزيتون والكمون