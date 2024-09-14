انت الأن تتابع خبر "النبتة الأخطر في العالم".. العشب الذي نخشاه جميعاً يحتوي على فائدة سحرية جداً لكل داء وعلاج لكل معاناتك! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك العديد من الأعشاب التي تستخدم في العديد من الوصفات الخاصه بالشعر والبشره حيث أن الأعشاب هامه جدا لصحه البشره والشعر بدلا من استخدام المنتجات والمواد الكيميائيه الضاره التي قد تضر البشره والشعر، وتؤثر بالسلب عليهم فيمكنك استخدام عشبه الحريقه لعمل الروتين يومي للعنايه بالشعر والبشره حيث تساعد في تنعيم الشعر منحه والقوه اللازمه وذلك لانه يحتوي على المعادن والفيتامينات والبروتينات تعالج ايضا تساقط الشعر سوف نتعرف بالتفصيل خلال هذا المقال عن وصفه الحريقه للشعر عبر موقعنا دوت الخليج

وصفه الحريقه للشعر

يمكنك تحضير وصفه الحريفه للشعر بتحضير المكونات التاليه:

100 جرام من اوراق عشبه الحرايقه.

لتر من الماء المغلي.

عدد من قطرات خل التفاح.

طريقه التحضير والاستخدام

قومي باحضار وعاء ثم ضعي به الماء وارفعيه على النار حتى الغليان.

قومي بوضع أوراق عشبه الحريقه مع اضافه قطرات الخل.

اتركي هذا الخليط جانبا لمده ليله كامله.

ثم قومي بتصفيه الخليط ووضعه في زجاجه بخاخ إلى حين الاستخدام.

قومي بتنظيف الرأس جيدا بالماء والشامبو الخاص بك.

ضعي الخليط السابق على الشعر مع التدليك جيدا.

اتركي الخليط على الشعر لمده لا تقل عن ساعه واحده.

ثم قومي بغسل الشعر جيدا بالماء والصابون وتجفيفه.

كرري هذه الوصفه مره أسبوعيا لمده لا تقل عن ثلاثه شهور بشكل متتالي.

فوائد عشبه الحريقة للشعر

هناك العديد من الفوائد لعشبه الحريقه ومنها ما يلي: