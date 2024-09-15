اخلطي لبان الذكر والفازلين بهذه الطريقة وتخلصي من التجاعيد والترهلات واحصلي على بشرة بيضاء 7 درجات من أول يوم

انت الأن تتابع خبراخلطي لبان الذكر والفازلين بهذه الطريقة وتخلصي من التجاعيد والترهلات واحصلي على بشرة بيضاء 7 درجات من أول يوم والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تواجه دائما العديد من النساء مشاكل في البشرة بسبب التجاعيد وآثار الشيخوخة المبكرة التي تظهر عليها وفي هذه الحالة تبحث عن منتجات ذات قيمة عالية وسهر مرتفع حتى تقدم لها كل ما تحتاجه وفي بعض الأحيان لم تجدي لها أي فائدة، لهذا السبب فقد جئنا إليكم بالحل الأمثل والفعال في استعادة شبابك بمكونات طبيعية جدا وموجودة داخل منزلك فقط عليكي متابعتنا وستستفيدي بقدر المستطاع.
وصفة سحرية للقضاء على تجاعيد البشرة
نقدم لكم وصفة فعالة جدا ولا مثيل لها ومن ضمن مكوناتها كالتالي:
- حوالي ملعقة كبيرة من لبان الذكر.
- كمية مناسبة من الفازلين
- كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.
- ملعقة كبيرة من زيت الأرجان.
- ملعقة كبيرة من زيت جنين القمح.
خطوات تحضير الوصفة
- أولا نقوم بتجهيز إناء مناسب ومن ثم نضع بداخله كمية من الماء مع لبان الدكر ومن ثم نرفعها على النار.
- ثم بعد ذلك نضع عليها كمية من القرنفل والنشا ونقلب كل المكونات مع بعضها جيدا لكي نحصل على قوام متجانس وناعم.
- ثم بعدها نرفع هذا المزيج من على النار ونقوم بوضع بقية المكونات المتاحة لدينا ثم نقوم بعد ذلك بتقليبها جيدا حتى تختلط مع بعضها البعض جيدا.
- يتم وضع كمية الخليط في علبة محكومة الغلق جيدا ونضعها داخل الثلاجة.
- ثم نستعملها كل يوم مثل دهان للوجه قبل النوم مباشرة ومن ثم نغسلها في الصباح.
- سنشاهد بعد ذلك ما مدى تفتيح البشرة بفاعلية كبيرة والقضاء على الاسمرار والبقع الداكنة في الوجة و الحصول على بشرة بيضاء ونقية جدا وبدون اي آثار للشيخوخة أو الخطوط الرفيعة من أول استعمال للوصفة.