"جمالك هيزيد"..طريقة عمل صبغة للشعركفي البيت باللون الزيتوني الرائع بمكونات من مطبخك

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رياض - احمد صلاح - تُعد صبغة الشعر من أكثر صيحات الموضة رواجاً في الوقت الحالي، حيث تفضل العديد من النساء تغيير مظهرهم لتتناسب مع أحدث صيحات الموضة ومع ذلك، تتردد العديد من النساء في الذهاب إلى مصفف الشعر بسبب الصبغات الكيميائية المستخدمة والتي يمكن أن تتلف الشعر من بين الألوان المفضلة لدى العديد من النساء، يعتبر اللون الزيتوني خياراً رائعاً لأي لون بشرة ويبدو رائعاً على الشعر، فمن خلال السطور القادمة من هذا المقال سوف نعرص إليكم بعض الطرق الطبيعية لصبغ شعرك باللون الزيتوني في المنزل.

صبغ الشعر طبيعياً باللون الزيتوني

تعتبر الصبغات الطبيعية من أفضل الصبغات التي قد تستخدم في تغير لون الشعر، وعلى وجه الخصوص هناك الكثير من المكونات التي قد تدخل في صبغ الشعر بشكل طبيعي بدلًا من إستخدام المكونات الكيمائية ومنحه اللون المطلوب، إليكم مكونات الوصفة، على النحو التالي :

مقدار ربع كوب من مسحوق الحناء.

عدد 2 ملعقة من الكركم.

مقدار ملعقتان من القهوة.

عدد 2 ملعقة من لون طعام أخضر.

عدد 2 ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقتان من زيت اللوز.

ماء دافئ.

طريقة التحضير