انت الأن تتابع خبر اسرار الفازلين لفرد الشعر الخشن الجاف ضعيه مرة على شعرك ولن تستغني عنه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اسرار الفازلين لفرد الشعر الخشن الجاف، يعد الفازلين للشعر الناشف من أجمل خلطات الشعر، مثلما أنه يجعل الشعر ويسترد حيويته، يسعون الكثير إلى إقصاء شعرها عن الجفاف والتكسر، لذلك يلجئ أغلبهم إلى وصفات جيدة تعمل على محافظة الشعر وتعزز من نموه، ويعتبر الفازلين من أقوى وأفضل المستحضرات التي تأخذ دوراً في ترطيب الشعر وتقوية أصوله.

اسرار الفازلين لفرد الشعر الخشن الجاف

يعتبر الفازلين من أفضل الكريمات الطبيعيه المفيدة للبشرة والشعر واليوم سوف نوضح لكم طرق استخدام الفازلين لفرد الشعر.

خليط الفازلين للشعر الجاف

الفازلين لفرد الشعر هو أحد الخلطات القوية التي لا يمكن أن يؤثر عليها الماء، يتكون الخليط من ثلاثةٍ ملاعقاً كبيرةٍ من الفازلين، ومن ضمنهم أيضاً ثلاثة ملاعقاً كبيرةٍ من زيت الخروعاً مع ملعقتين من زيت الزيتون، ويتم تطبيقه بالطريقة التالية:

منطقة الأطراف:

هي أحد الأماكن التي يحدث فيها الجفاف، ينتج جفاف الأطراف عن كثرة غسل الشعر والإستخدام المتكرر للمجفف، يفضل وضع كمية قليلة على أطراف الشعر بعد تسخينها جيداً وعدم إستخدام الكثير من الفازلين لكي يتم إستعادة جمال الشعر.

فروة الرأس:

في بعض الأحيان يحدث تهيج لفروة الرأس بسبب جفافها، وللتخلص من هذا التهيج يتم تدليك فروة الرأس ببعض الفازلين لمدة خمس دقائق، ويفضل وضع الفازلين على الجذور لمدة عشرين دقيقة والإعتماد على الشامبو لغسلها بعد هذا الوقت.

الشعر كاملاً:

حيثما يجفف الشعر كاملاً، من الأفضل أن يدلك الشعر بدايةٍ من فروة الرأس لنهايته بالفازلين، ثم دلكي كل خصلةٍ في الشعر جيداً، ثم أتركيه على شعرك لليلة كاملةٍ بدون غسل، ويفضل إستخدام بلسم لتنظيف الشعر من الفازلين.

تصفيف مع الفازلين:

المزيد من الفتيات والنساء يعانون من شعراً غير مستقراً أو هشاً، وللتخلص من مشاكل التقصف، ضعي بعض الفازلين على شعرك عندما يتم بدء التصفيف، ليمنح شعرك أكثر نعومة وثبات.

الفازلين لفرد الشعر

يمكن الإعتماد على خليط الفازلين للشعر الناشف وإنبات الفراغات بحيث يتكون الخليط من:

فازلين وزيت زيتون وخروع.

بالإضافة إلى ذلك، قم بتطرية فصين من الثوم واخلط المزيج معًا.

كيفية أستخدام الخليط:

أغسلي الشعر بالماء الدافئ قبل وضع الخليط على الشعر.

يوضع الخليط على الشعر مع إستمرار التدليك لمدة عشر دقائق مع التركيز على منطقة الفراغات في فروة الرأس.

يجب ترك الخليط على الشعر لمدة ساعة وإستخدام الشامبو لغسله.

يفضل تصفيف الشعر بعد غسله مباشرةٍ.

يمكنك الإعتماد على القهوة الممزوجة بالماء للتخلص من رائحة الثوم.

فوائد زيت الفازلين للشعر

يعطي مزيج الفازلين للشعر الناشف نتائج مذهلة وقوية إذا إستخدم مع زيت الفازلين، حيث يمنح الزيت شعراً قوياً وأكثر لمعاناً تشمل فوائد زيت الفازلين على النحو التالي: