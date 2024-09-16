انت الأن تتابع خبر عمرك ضاع وانت متعرفش .. طعام بسيط يغذى المخ ويحسن بنية الدماغ ويقوي الذاكرة ويعالج مرض النسيان خلال وقت قصير .. معجزة ربانية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - عندما يبدأ أداء المخ في الانخفاض لا يوجد أي دواء قادر على استعادة حالته السابقة ليس هناك العديد من الخيارات المتاحة لمنع تدهور حالة المخ لكن إذا تم التركيز على العادات الغذائية، وتلعب العناصر الغذائية التي تحتوي على مضادات الأكسدة والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن دورا مهما في تعزيز وظيفة جهاز المناعة مما يساعد على حماية الدماغ من الأضرار الناتجة عن التوتر، في القائمة التالية سنستعرض 15 نوعا من الأطعمة المفيدة التي تعمل كـ”الشاحن” والمقوي للدماغ حيث تحميه من التلف وتعزز الذاكرة، وفقا لما ذكره المتخصص في الأمور الصحية زيت الزيتون يعد من المكونات الغذائية الصحية والمليئة بالبوليفينولات التي تعمل كمضادات للأكسدة.
معجزة ربانية تغذى المخ ويحسن بنية الدماغ ويقوي الذاكرة خلال وقت قصير
- كما أنه يوفر للجسم الدهون المشبعة التي تدعم خلايا غشاء المخ في أداء وظائفها تحتوي الأفوكادو على فيتامين “K” وحمض الفوليك الذي يساهم في منع تجلط الدم في الدماغ ويقي من الإصابة بالسكتات الدماغية، بالإضافة إلى تحسينها للوظائف الإدراكية سمك السالمون يعد مصدرا طبيعيا لأحماض الأوميغا-3 التي تساهم بشكل كبير وأساسي في المحافظة على صحة خلايا الدماغ يعتبر من أفضل الأطعمة التي تعزز وتنشط الدماغ التوت البري هو فاكهة تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة المفيدة للدماغ حيث تسهم في تقليل الالتهابات وتحمي الدماغ من الأضرار الناتجة عن الشيخوخة الكركم يلعب دور “المحفز” للجزء من الحمض النووي لدينا الذي يساهم في مقاومة الالتهابات إنه من التوابل المفيدة للغاية لصحة الدماغ والذاكرة.
- يعد البيض من العناصر الغذائية الأساسية التي تدعم وظيفة الناقلات العصبية في الدماغ كما أنه يحتوي على الكوليسترول المفيد لخلايا غشاء الدماغ ويقدم مضادات الأكسدة التي تدعم صحة الدماغ وتحميه الهندباء تعتبر من النباتات التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، مما يساهم في نمو البكتيريا المفيدة التي تدعم صحة الدماغ كما أنها من الأطعمة التي تعزز قوة الدماغ بشكل عام الجوز (عين الجمل) يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تعزز صحة الدماغ بشكل كبير وفعال فهو مليء بفيتامين “E” وأحماض الأوميغا-3 والنحاس والمنغنيز والألياف المفيدة لصحة الدماغ الهليون (أسباراغوس) يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تعزز صحة الدماغ بالإضافة إلى كونه مصدرا غنيا بمضادات الالتهابات والفولات البروكلي يعتبر من النباتات الغنية بالعناصر المفيدة التي تسهم في Detoxifying الجسم من السموم وتخفف من الالتهابات، كما تساعد في السيطرة على الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة البروكلي يعد من أفضل الأطعمة التي تعزز صحة المخ وتحميه من التلف السبانخ تحتوي على مضادات الأكسدة وكمية وفيرة من فيتامين “K” والفولات واللوتين مما يعزز صحة الدماغ ويحميه من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.
- معجزة “إلهية” تتمثل في طعام بسيط يغذي المخ، يحسن من هيكلة الدماغ ويعزز الذاكرة في فترة زمنية قصيرة “احرص على تناوله”.
- كانت هذه تفاصيل خبر معجزة “إلهية” تتمثل في طعام بسيط يغذي المخ ويحسن بنية الدماغ ويعزز الذاكرة خلال فترة قصيرة، “احرص عليه” نأمل أن نكون قد قدمنا لك التفاصيل والمعلومات الشاملة ولمتابعة جميع أخبارنا، يمكنك الاشتراك في نظام التنبيهات أو في أي من أنظمتنا المختلفة للحصول على كل ما هو جديد.