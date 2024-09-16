انت الأن تتابع خبر عمرك ضاع وانت متعرفش .. طعام بسيط يغذى المخ ويحسن بنية الدماغ ويقوي الذاكرة ويعالج مرض النسيان خلال وقت قصير .. معجزة ربانية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عندما يبدأ أداء المخ في الانخفاض لا يوجد أي دواء قادر على استعادة حالته السابقة ليس هناك العديد من الخيارات المتاحة لمنع تدهور حالة المخ لكن إذا تم التركيز على العادات الغذائية، وتلعب العناصر الغذائية التي تحتوي على مضادات الأكسدة والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن دورا مهما في تعزيز وظيفة جهاز المناعة مما يساعد على حماية الدماغ من الأضرار الناتجة عن التوتر، في القائمة التالية سنستعرض 15 نوعا من الأطعمة المفيدة التي تعمل كـ”الشاحن” والمقوي للدماغ حيث تحميه من التلف وتعزز الذاكرة، وفقا لما ذكره المتخصص في الأمور الصحية زيت الزيتون يعد من المكونات الغذائية الصحية والمليئة بالبوليفينولات التي تعمل كمضادات للأكسدة.

معجزة ربانية تغذى المخ ويحسن بنية الدماغ ويقوي الذاكرة خلال وقت قصير