«حيرت كل الاطباء..!!» عشبة جبارة تمنع السرطان وتعالج امراض كثيرة فوائدها لا تعد ولا تحصى.. فايتك كتير لو ما تعرفهاش..!!

رياض - احمد صلاح - يعتبر نبات الفرنجي (الكرفس) واحدا من أكثر النباتات الصحية التي يمكن أن تكون جزءا من النظام الغذائي اليومي إذ يحمل فوائد مذهلة تعزز الصحة العامة وتساهم في الوقاية من العديد من الأمراض و من أهم هذه الفوائد قدرته على ضبط مستوى السكر في الدم والوقاية من مرض السرطان مما يجعله كنزا حقيقيا للمهتمين بصحتهم.

ضبط السكر في الدم

يعتبر الكرفس من النباتات الغنية بالألياف وهي من العناصر الأساسية لتنظيم مستويات السكر في الدم، تناول الألياف يعمل على إبطاء امتصاص الجلوكوز ما يؤدي إلى تجنب الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر بعد تناول الطعام بالتالي فهو خيار مثالي لمرضى السكري أو الأشخاص الذين يسعون للحفاظ على مستوى ثابت للسكر في الدم، الكرفس أيضا يحتوي على مركبات طبيعية تساهم في تحسين استجابة الجسم للأنسولين مما يعزز التوازن الطبيعي في مستوى السكر.

الوقاية من السرطان