موجودة عندك في المطبخ ومش عارفه سحرها.. جبارة المفعول تعالج الغازات والإمساك بثواني معدودة وتعتبر الحل الامثل لعلاج القولون العصبي



رياض - احمد صلاح - يعتبر اليانسون نباتا طبيعيا يمتاز بفوائد صحية كثيرة حيث يستخدم بفعالية في معالجة اضطرابات المعدة والقولون، وتعرف هذه العشبة بقدرتها على تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي وتعزيز عملية الهضم.

بالإضافة إلى ذلك يتميز اليانسون بخصائصه المضادة للتشنج التي تسهم بشكل كبير في محاربة الانتفاخ وتحسين وظائف الغدد الهضمية، وليس ذلك فقط بل يستخدم اليانسون أيضا كعلاج للسعال ويعالج مشاكل الربو كما أنه يساعد على زيادة إفراز الحليب لدى الأمهات المرضعات.

للاستفادة الكاملة من اليانسون، يمكن تحضير مغلي منه عن طريق وضع ملعقة صغيرة من بذوره في كأس من الماء البارد، ثم يتم تسخين المزيج حتى الغليان لبضع ثوان بعد ذلك تفصل عن النار ويغطى الإناء ليترك ينقع لمدة 10 دقائق يفضل تناول كوب أو كوبين يوميا من هذا المنقوع للاستفادة الصحية القصوى.

تاريخيا استخدم اليانسون في الطب التقليدي لمعالجة مجموعة متنوعة من الأمراض مما يزيد من قيمته كعشبة مهمة في المجالات الطبية والعلاجية.