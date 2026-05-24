ماذا نأكل لنحصل على بشرة مثل Hailey Bieber؟.. طبيب جلدية يكشف الأسرار

في السنوات الأخيرة، لم تعد البشرة المثالية مرتبطة فقط بطبقات المكياج الثقيلة أو الفلاتر المتداولة على السوشيال ميديا للحصول على صورة بدون أي أخطاء، بل أصبح الاتجاه الأكبر نحو البشرة الطبيعية اللامعة التي تبدو صحية من الداخل قبل أي شيء آخر.

ومع انتشار صيحة الـ glass skin، ارتبط هذا اللوك مباشرة باسم النجمة العالمية Hailey Bieberh، التي أصبحت بشرتها المضيئة المشرقة إلى مصدر إلهام للكثير من الفتيات حول العالم. لكن المثير للاهتمام أن سر هذا الإشراق لا يعتمد بالكامل على مستحضرات العناية أو جلسات التجميل، بل يبدأ من المطبخ قبل المرآة.

وهنا تحديدا تبدأ الرحلة الحقيقية للبشرة الصحية، لأن الجلد يعكس بشكل مباشر ما يحصل عليه الجسم من تغذية يومية. فكل كوب ماء، وكل وجبة غنية بالعناصرالمتكاملة المفيدة، يترك أثره على نضارة البشرة ومرونتها وحتى لونها الطبيعي. لذلك لم يعد السؤال الذي يشغل بالنساء "ما هو أفضل كريم للبشرة؟"، بل الأهم هو ماذا نأكل لنحصل على هذا التوهج الطبيعي؟

الكولاجين… السر الذي تبدأ منه الحكاية

تهتم النجمة hailey bieber بروتينها اليومي من أجل بشرتها

عندما نتحدث عن البشرة المشدودة والمشرقة، فالكولاجين دائمًا يكون في السر الأساسي، وكشف دكتور وائل غانم أخصائي الأمراض الجلدية والتجميل أنه عبارة عن بروتين طبيعي مسئول بشكل كامل عن مرونة الجلد وامتلائه، لكنه يبدأ بالتراجع تدريجيًا مع التقدم في العمر، لذلك تبدأ التجاعيد والخطوط الدقيقة في الظهور وفقدان الحيوية مع مرور الوقت.

لذلك نصح جميع النساء بمختلف أعمارهن بالاهتمام بتناول الأطعمة التي تدعم إنتاج الكولاجين طبيعيًا بدل الاعتماد الكامل على الحلول التجميلية السريعة، ومن أكثر الأطعمة المفيدة في هذا الجانب الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والتونة، لأنها تحتوي على أحماض الأوميجا 3 التي تمنح البشرة ترطيبًا عميقًا وتحارب الالتهابات التي تسبب البهتان والحبوب.

وما لا يعلمه الكثيرين أن مرق العظام من الخيارات المثالية لجميع النساء المهتمات بالجمال الطبيعي، وذلك لأنه غني بالأحماض الأمينية التي تساعد على تقوية الجلد وتحسين مرونته بشكل ملحوظ.

بياض البيض أيضا من الأطعمة ذات التأثير الكبير على صحة البشرة، ويعتبر عنصر أساسي في تكوين الكولاجين داخل الجسم لاحتوائه على مادة البرولين، التي تدخل بشكل أساسي في تكوين الكولاجين داخل الجسم، ومع الانتظام في تناول مصادر البروتين الصحية، تبدأ البشرة تدريجيًا في استعادة مظهرها الممتلئ والحيوي.

الفيتامينات تمنح البشرة إشراقتها الطبيعية

وبعد أن يحصل الجسم على البروتينات اللازمة، تأتي الخطوة التالية التي لا تقل أهمية عن التغذية السليمة، وهي تناول الفيتامينات ومضادات الأكسدة، فالبشرة اليومية تتعرض لعوامل كثيرة تزيد من معدل الشيخوخة مثل التلوث، التوتر، وأشعة الشمس، لذلك يحتاج الجسم إلى عناصر تحمي الخلايا وتحافظ على نضارتها.

الخضروات الورقية مثل السبانخ والجرجير والبروكلي وصفها دكتور وائل غانم بأنها من الكنوز الحقيقية للبشرة، لأنها غنية بفيتامين C الذي يساعد بشكل مباشر على إنتاج الكولاجين الطبيعي، وأكد أن أهمية هذه الأطعمة أنها لا تمنح البشرة إشراق مؤقت، بل تساعدها على استعادة الحيوية والشباب مع الوقت بطريقة طبيعية وهادئة.

الدهون الصحية ليست عدو البشرة

لفترة طويلة ارتبطت كلمة "الدهون" بفكرة الأطعمة الضارة، لكن الحقيقة أن البشرة تحتاج إلى الدهون الصحية لتبدو ناعمة وممتلئة وطبيعية. فالجفاف وفقدان المرونة غالبًا ما يكونان نتيجة نقص الدهون المفيدة داخل النظام الغذائي.

ويعتبر الأفوكادو من أشهر الأطعمة التي تدعم صحة الجلد، لأنه غني بفيتامين E والدهون الصحية التي تحافظ على نعومة البشرة وتحميها من الجفاف. كذلك المكسرات مثل اللوز والجوز تحتوي على عناصر مغذية تساعد على تقوية حاجز البشرة الطبيعي وتحافظ على إشراقتها.

لذلك نصح دكتور وائل بإضافة الدهون الصحية بشكل يومي للنظام الغذائي للحصول على إشراقة طبيعية ومثالية، مؤكدا أن السر يمكن في الاستمرار وتناول الكميات المناسبة من هذه الأطعمة.

تساعد الخضروات والفواكه على إمداد البشرة بالكولاجين الطبيعي

الترطيب الخطوة لا غنى عنها

وعلى الرغم من أهمية الطعام، يبقى الترطيب هو العنصر الذي لا يمكن الاستغناء عنه أبدًا. فحتى أفضل الأنظمة الغذائية لن تمنح البشرة إشراقها الكامل إذا كان الجسم يعاني من الجفاف، ونصح أخصائي الجلدية والتجميل بضرورة شرب الكمية الكافية من الماء يوميا.

وذلك لأن شرب كميات كافية من الماء يساعد الجسم على التخلص من السموم ويحافظ على مرونة الجلد ويمنحه مظهر أكثر صفاء وصحة، أما في حالات تجاهل الماء فقد يظهر الجفاف سريعًا على شكل بهتان، إرهاق، وخطوط دقيقة تجعل البشرة تبدو أكبرفي العمر.

وعند الحديث عن البشرة المثالية لا يمكن تجاهل الحديث عن العادات اليومية التي تفسد هذا التوازن. فالإفراط في السكريات والوجبات السريعة والمشروبات الغازية يزيد من الالتهابات ويؤثر على صفاء البشرة بشكل واضح، كذلك قلة النوم والتوتر المستمر قد ينعكسان مباشرة على ملامح الوجه مهما كانت جودة منتجات العناية المستخدمة.

خلاصة القول

البشرة المشرقة مثل بشرة Hailey Bieber تأتي نتيجة عادات صحية صغيرة تتكرر كل يوم، وليست نتيجة منتج سحري أو خطوة واحدة سريعة. فحين يحصل الجسم على التغذية الجيدة، والماء الكافي، والراحة التي يحتاجها، تنعكس كل هذه التفاصيل بهدوء على البشرة، لتبدو أكثر نقاءً وحيوية وإشراقًا طبيعيًا لا يحتاج إلى مجهود مبالغ فيه.