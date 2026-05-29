مشروبات تُخلَصكِ من زيادة الوزن في عيد الأضحى.. اعتمديها في نظامكِ الغذائي

أجواءٌ رائعة من البهجة والسرور تعم الناس، فيما يحتفلون بمناسباتهم وأعيادهم؛ فيكثر تناول الطعام دون انتباه، وتتواجد الحلويات الدسمة والمشبعة بالسكريات بكثرة على الموائد وفي المطاعم، لتُغري كل من يعشق المذاق الحلو بأخذ قطعةٍ أو أكثر.

هذه الأجواء الجميلة من الفرحة والغبطة، لا تُنغصَها سوى حقيقةٌ واحدة تتكشف في وقتٍ لاحق، وليس ببعيد: زيادة الوزن! تلك الزيادة التي لم تكن بالحسبان، لكنها تتفلت من أيدينا كلما اجتمعنا في مناسبةٍ سعيدة أو احتفلنا بالأعياد.

ومع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، يخشى كثيرون من تكرار الخطأ نفسه: الانجرار وراء تناول كمياتٍ كبيرة من اللحوم وحلويات العيد، لترتفع الأرقام على الميزان بما لا يُحمد عقباه. وعندها، تبدأ مشاعر الندم والتأنيب بالتحرك، ونسعى جاهدين للتخلص من الوزن الزائد بكل الطرق.

إذا ما أردنا وضع ملخصٍ لأسباب زيادة الوزن في الأعياد والمناسبات، سنجد أنه يتضمن الآتي:

ابدئي بالبروتين وليكن طبقكِ مُقسَمًا بحكمة بين أصناف الطعام المختلفة

• اضطراب نمط الأكل: تغيّر أوقات الوجبات، كثرة الوجبات المتقاربة، وغياب التوازن الغذائي

• الأطعمة عالية السعرات: حلويات ودهون مُركّزة، تمنحكِ سعرات كثيرة في أحجامٍ صغيرة

• تأثير المزاج والهرمونات: ارتفاع الدوبامين والسيروتونين يجعل الدماغ يربط الطعام بالمتعة فيزيد الأكل دون جوع

• الضغط الاجتماعي: الإلحاح على التذوق، الأكل أثناء الحديث، وصعوبة الرفض

• قلة الحركة: الجلوس الطويل وانخفاض النشاط يُخفَضان معدل الحرق اليومي

• اضطراب النوم: السهر يرفع هرمون الجوع ويزيد الرغبة في تناول السكريات

• زيادة الملح: أطباق المناسبات المالحة تُسبَب احتباس السوائل وارتفاعًا مؤقتًا في الوزن.

لحسن الحظ؛ هناك العديد من الوسائل التي تُساعد في التخلص من الوزن الزائد خلال العيد، إما من خلال النصائح الحياتية المعتمدة من قبل العديد من المختصين والخبراء، أو عن طريق تناول بعض المشروبات الحارقة للدهون والتي تزيد من معدل الأيض في الجسم. وهو ما سوف نستعرضه سويًا في مقالة اليوم، كي تكون على استعدادٍ عزيزتي لتخطي مشكلة زيادة الوزن خلال العيد (بشكلٍ مباشر أو غير مباشر) بيُسر.

زيادة الوزن في العيد – مشروبات مضادة للسمنة تناوليها بعد اللحم

لا بدَ من التذكير هنا، بأن المشروبات التي سنتطرق إليها في السطور الآتية، مبنية على تجارب البعض، كما قد يوصي بها بعض الخبراء كونها تحتوي على مكوناتٍ تُسرَع من عملية الحرق ومعدل الأيض في الجسم. وبالتالي، ننصحكِ دومًا بمراجعة المختصين قبل اللجوء إليها.

وبالعودة إلى المشروبات المضادة للسمنة التي يمكن تناولها بعد استهلاك اللحم في العيد وزيادة الوزن؛ تُساعد المشروبات الحارقة ومضادات الأكسدة على تعزيز الأيض، تسهيل هضم وجبات اللحوم الدسمة في العيد، وتقليل امتصاص الدهون، ويمكن تحضيرها بسهولة من مطبخكِ أو اعتمادها كروتين يومي.

إليك قائمة بأبرز هذه المشروبات وكيفية تحضيرها:

ماء الديتوكس يُساعد في تفعيل حرق الدهون ومنع زيادة الوزن

1. الشاي الأخضر: خياركِ الأول بعد الوجبات الدسمة، إذ يحتوي على موادٍ مضادة للأكسدة تزيد من معدل الحرق وتُقلَل امتصاص الدهون. يمكن إضافة الزنجبيل إلى الشاي الأخضر لزيادة معدل الحرق وتقليل الشهية، ويُفضَل تناوله بعد وجبة الغداء أو قبل المشي.

2. شاي الزنجبيل بالليمون: يرفع إنتاج الحرارة داخل الجسم، مما يدفع الأيض لاستخدام الدهون المُخزَنة لإنتاج الطاقة، بينما يساهم الليمون في تخفيف انتفاخ البطن. يُنصح بتناول مشروب الزنجبيل بعد وجبات اللحم بساعة إلى ساعتين، للمساعدة في عملية الهضم.

3. مشروب القرفة: يساهم في تقليل مقاومة الإنسولين، ما يحول دون تخزين الدهون في الجسم، كما يُخفَف من الرغبة في تناول الحلويات. إذا كنتِ تعانين من حرقةٍ في المعدة، يُفضَل تخفيف القرفة بالماء، أو تقليل كميتها قدر الإمكان.

4. مشروب الكمون: يحتوي على مُركبات نشطة تُعزَز خسارة الوزن وتقليل دهون البطن.

5. ماء الديتوكس (الليمون، الخيار، والنعناع): يُطهَر الجسم من السموم، يمنع احتباس السوائل، ويُحسَن كفاءة الهضم.

6. ماء دافئ مع الليمون على الريق: يُنشّط الجهاز الهضمي، يساعد في التخلص من السوائل الزائدة، ويُخفَف ثقل المعدة. الجدير ذكره أن هذا المشروب ليس لحرق الدهون مباشرةً، لكنه ممتاز كبداية يوم.

7. شاي النعناع: يُهدّئ المعدة، يُقلَل الانتفاخ، ويساعد على التحكم بالرغبة في الحلويات. مثالي بعد وجبات العيد الدسمة.

8. ماء الشوفان: يُقلَل الشهية، يساعد على الشعور بالشبع ويُنظَم الهضم. يمكنكِ تحضيره بنقع ملعقتي شوفان في كوب ماء طوال اليوم، وتناوله الماء عند الصباح فقط.

9. شاي الشمر: مفيد لتجنب زيادة الوزن في العيد؛ فهو يُقلَل الغازات، يُخفَف الانتفاخ، ويساعد على تهدئة القولون بعد أيام الأكل غير المنتظم.

10. ماء بارد + ملعقة خل تفاح (اختياري): من المشروبات التي تساعد على التحكم بالشهية وتحسين الهضم. يُنصح بتناوله قبل الوجبة بحوالي 20 دقيقة، لكنه غير مناسب لمن يعاني من مشاكل بالمعدة.

11. عصير التفاح الأخضر + كرفس + ليمون: لغناه بالألياف، فإنه يساعد على توازن السكر بعد تناول الحلويات كما يُخفَف انتفاخ البطن. مناسب كوجبة خفيفة بعد العيد.

أفضل الطرق للاستفادة من هذه المشروبات:

مشروبات الزنجبيل الساخنة تُساعد في التخلص من الوزن الزائد في العيد

• يمكنكِ تناول 2–3 أكواب يوميًا (حسب القدرة والحاجة)

• قلّلي استهلاك الملح والسكر لمدة 48 ساعة

• أضيفي 10 دقائق مشي بعد كل وجبة

وسوف تلاحظين فرقًا واضحًا في الانتفاخ، الطاقة، وخفة الجسم خلال يومين فقط.

نصائح عملية لتقليل زيادة الوزن في الأعياد

بالإضافة إلى المشروبات المذكورة أعلاه، وكيفية الاستفادة منه؛ يمكن بالطبع اتباع بعض النصائح العملية لخفض أو منع زيادة الوزن في العيد.

وهي في الحقيقة ليست نصائح صعبة التحقيق، إنما تحتاج لالتزامٍ جاد للوصول إلى نتائج مثمرة. وتتضمن هذه النصائح الخطوات الست التالية:

1. قاعدة "الطبق الذهبي": قسّمي طبقك إلى 50% خضار، 30% بروتين، و20% نشويات أو حلويات. هذه النسبة وحدها تُخفّض السعرات بنسبة 25–30%؛ كما أن تناول محتويات هذا الطبق مهمة أيضًا: ابدئي بالبروتين، ثم الخضروات وفي النهاية النشويات والحلويات.

2. ابدئي بالبروتين: تناولي 15–20 جرام بروتين قبل الحلويات، لتقليل امتصاص السكر ويخفض الشهية.

3. اشربي كوب ماء قبل كل وجبة: يزيد الشبع ويُقلَل الأكل العشوائي بنسبة 13%.

4. اختاري "قطعة واحدة واعيّة": بدل التذوق المستمر، اختاري قطعة واحدة من الحلويات المفضلة لديكِ، واستمتعي بها ببطء.

5. 5 دقائق مشي بعد كل وجبة: تُقلَل ارتفاع السكر وتمنع تخزين الدهون.

6. نامي جيدًا: فالسهر يزيد هرمون الجوع الغريلين ويُضاعف الرغبة في السكريات. ليكن هدفكِ بين 7 – 8 ساعات من النوم العميق والهانئ.

في الخلاصة؛ فإن أجواء العيد، خصوصًا عيد الأضحى المبارك، تُشجع كثيرًا على الإكثار من تناول الطعام والحلوى، سواء من قبل أفراد العائلة أو المضيفين. لذا نجدُ أنفسنا في اختتام العيد، قد اكتسبنا بعض الوزن الزائد الذي لم نخطط له، ولا نريده، بالتأكيد.

لذا يمكن لبعض المشروبات الساخنة والباردة، مساعدتنا في حرق الدهون والتخلص من الشراهة لمختلف أطباق العيد؛ إنما من الضروري دومًا تناول أية أطعمة أو مشروبات باعتدال، وبعد استشارة المختصين بالطبع، خاصةً في حال وجود حالة صحية معينة.