برج الحمل أول الأبراج في دائرة البروج ويحمل رمز الحمل، ويتميز مولود هذا البرج بالشجاعة والشخصية القوية، وهو شخص يمتلك الطاقة ويستطيع تحمل المسؤولية، كما أنه يحب المغامرات ولا يخاف من المخاطر، وشخصيته القيادية تجعله ينجح في الكثير من المجالات التي تحتاج إلى التحدي والجرأة، وسنتعرف من خلال هذا المقال على برج الحمل والكذب.

عندما يكذب برج الحمل تظهر عليه علامات تدل على أنه يكذب ومن هذه العلامات نذكر ما يلي:

يتجنب مولود برج الحمل النظر في عيون الشخص الذي يكذب عليه.

القيام بحركات جسدية متكررة ولا يستطيع أن يتحكم فيها.

يسرع في الكلام وقد يكون حديثه غير منطقي.

يتجنب الإجابة عن الأسئلة ويقوم بالتحايل وإعطاء أجوبة غير صريحة.

نجد في شخصية برج الحمل أنه يلجأ إلى تغيير في نبرة صوته عند الكذب فقد تكون نبرة صوته منخفضة أو عالية أثناء الحديث. [1]

هل يكذب برج الحمل في العمل؟ قد يميل بعض مواليد برج الحمل إلى الكذب لأسباب مختلفة نذكر منها ما يلي:

يلجأ مولود برج الحمل في الصداقة إلى الكذب لرغبته في الانتصار على الآخرين لذا يستخدم الكذب كوسيلة للحصول على ما يريده.

في بعض الأحيان يلجأ برج الحمل إلى الكذب كي يحافظ على سمعته.

يستخدم برج الحمل الكذب كي يظهر بأنه قوي ويستطيع التحكم في المواقف.

عندما يشعر مولود برج الحمل بالتوتر والضغط في بعض المواقف يلجأ أحياناً إلى الكذب كي يتخلص من الضغط

من الممكن أن يكذب برج الحمل كي يتسلى ويمرح ويخلق جواً من الإثارة.

قد يشعر مولود برج الحمل الرجل بالحرج من بعض المواقف الاجتماعية لذا يلجأ إلى الكذب. [2]

من صفات برج الحمل الشخصية القوية وكره الكذب والخداع وإذا كذب عليه شخص ما فإنه يتصرف بطريقة تعتمد على مدى تأثره بالكذب وطبيعة علاقته مع الشخص الكاذب، وفيما يلي سنتعرف على الطريقة التي يتصرف من خلالها مولود برج الحمل إذا كذب عليه أحد:

يتصرف مولود برج الحمل بغضب شديد ولا يثق بالشخص الذي كذب عليه، وتصبح شخصيته عدائية ولا يستمع إليه ويتعامل معه بطريقة تختلف عن الطريقة التي كان يتعامل معها في السابق.

قد يتعامل مولود برج الحمل مع الشخص الكاذب بشكل هادئ ويستخدم المنطق في ذلك من أجل أن يتحقق من المعلومات وصحتها وبناء على ذلك يتخذ الإجراءات المناسبة، ويحاول أن يحصل على الأدلة كي يثبت للشخص الكاذب أنه يكذب.

قد يقوم مولود برج الحمل بإنهاء العلاقة مع الشخص الذي كذب عليه خاصة إذا كان هذا الشخص غير موثوق وذلك لأن برج الحمل من الأشخاص الذي يمتلكون القيم الأخلاقية والمبادئ.

يعتمد قرار مولود برج الحمل في ردة فعله مع الشخص الكاذب على أهمية العلاقة ومدى تأثره بها، فقد يواجه الشخص الذي كذب عليه ويتحدث معه مباشرة وبشكل صريح حول الموضوع وإذا تجاوز الشخص الحدود معه فإنه ينهي العلاقة تماماً.

يغير أسلوبه في التعامل مع الآخرين ويتعلم من هذا الدرس.

قد يسامح مولود برج الحمل الشخص الذي كذب عليه في حال اعتذر منه وأظهر أنه نادم على هذا التصرف، وقد يفكر في إعطائه فرصة ثانية من أجل إصلاح العلاقة.

يتعامل بشكل صريح وواضح مع الشخص الكاذب ولا يتردد في الدفاع عن نفسه. [3]

تعرفنا من خلال هذا المقال على برج الحمل والكذب، ويجب على مولود هذا البرج التحلي بالصبر والتسامح مع الشخص الذي كذب عليه كي يحافظ على علاقات جيدة مع الآخرين ويتجنب المشاكل والصراعات، بالرغم من أن التعامل مع الكذب ليس أمراً سهلاً لكن يجب التصرف بحكمة واتزان للتغلب على أي موقف يتعرض له مولود هذا البرج ويتعامل معه بطريقة مرنة.

