العراق يعزي اليابان بعد "كارثة" الزلزال

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للخارجية ورد لـ الخليج 365، أنها "تُعبر عن صادق تعازيها وتضامنها مع اليابان حكومةً وشعباً جراء الزلزال الذي ضرب وسط البلاد يوم أمس وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين وأحدث اضراراً كبيرة بالمباني".

وأضاف البيان، "في الوقت الذي تعلن فيه الوزارة عن وقوفها مع اليابان الصديق تتقدم إلى ذوي الضحايا بخالص المواساة مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".
