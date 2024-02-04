انت الان تتابع خبر تغيير في خارطة الازدحامات وطرق غير معتادة.. الموقف المروري في بغداد الان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - من جسر وشارع الصليخ لغاية تقاطع ونفق النداء سريع القناة من جسر البنوك الى مجمع الأقسام الداخلية بعد جسر الطالبية



شارع ومجسر البنوك شارع ومجسر البنوك شارع صفي الدين الحلي من ساحة 83 الى جسر الطالبية على القناة شارع فلسطين من مجسر بيروت الى مجسر النخيل شارع بور سعيد من مجسر النخيل الى مستشفى الجملة العصبية شارع مثنى الشيباني من مجسر حماه الى مجسر العلوية شارع الجمهورية من ساحة الوثبة الى ساحة الخلاني شارع حيفا من الشقق الى ساحة الملك فيصل شارع ونفق العلاوي من الكراج الى حديقة الزوراء