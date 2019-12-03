نائب يكشف عن عدم مصادقة رئيس الجمهورية على قانون التقاعد

بعد المقابلة التي حصلت مع رئيس الجمهوري برهم صالح،

وقال الخالدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "وافق الأخير على عدم المصادقة على قانون التقاعد وسيتم إعادته إلى مجلس النواب العراقي وذلك لوجود خروقات كبيرة يجب النظر بها".وأضاف :"طالبنا بان يكون اقل راتب تقاعدي هو ٨٠٠ الف وكذلك العمر يجب اعادة النظر به لانه سوف يسبب خسارة لشريحة مهمة من الكفاءات والشخصيات وخبراء الدولة لذلك يمكن معالجتها بشكل أفضل".

وكان مجلس النواب قد صوّت في (20 تشرين الثاني 2019)، على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد.