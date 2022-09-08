نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف في أماكن قريبة مني في السعودية 1444 للنساء والرجال في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف في أماكن قريبة مني في السعودية 1444 يبحث عدد كبير من الرجال والنساء بالمملكة العربية السعودية بشكل يومي عن وظائف شاغرة متاحة داخل الشركات الكبرى والقطاعات العامة للحصول علي فرصة عمل مميزة، وفي هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني نعرض لكم أحدث الوظائف المتاحة حاليا في عدة شركات كبري وبعض المؤسسات الحكومية التي أعلنت عن فتح باب التقديم للرجال والنساء في تخصصات عديدة.

وظائف في أماكن قريبة مني في السعودية 1444

في السطور التالية نوفر لكم أفضل وظائف السعودية المتاحة في الوقت الحالي للرجال والنساء وحاملي الشهادة الثانوية والبكالوريوس والدبلوم.

وظائف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

اعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي اليوم عن فتح باب التقديم علي عدة وظائف إدارية للجنسين لحملة الدبلوم والبكالوريوس والمسميات الوظيفية المطلوبة هي (اخصائي رعاية عملاء أول – اخصائي رعاية عملاء – موظف استقبال) وأهم الشروط العامة للقبول ان يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية واتقان اللغة الإنجليزية ويمتلك مهارات التواصل مع الاخرين.

يمكنك التقديم علي وظائف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بداية من يوم الأربعاء 1444/2/11 وحتي يوم الجمعة المقبل الموافق 2022/9/9 وذلك من خلال موقع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

تدريب منتهي بالتوظيف الخطوط السعودية

تعلن الخطوط السعودية عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالوظيف لحملة الثانوية العامة فأعلي للرجال والنساء بشرط ان يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية وان يكون طول ووزن المتقدم متواقع مع المعايير الخاصة بالخطوط السعودية كما ان التقديم في برنامج التدريب لا يتطلب خبرة ويمكنك التقديم للتدريب عبر موقع الخطوط السعودية الرسمي بداية من اليوم الأربعاء 2022/9/7.

وظائف طيران أديل

أعلنت شركة طيران أديل عن فتح باب التوظيف للرجال والنساء في عدة تخصصات وهي مضيف جوي وطاقم طائرة للعمل في عدة مناطق وهي جدة والرياض والدمام وأهم شروط القبول في وظائف شركة طيران أديل ان يكون طول المتقدم لا يقل عن 160 سم وهي متوفرة لحاملي شهادة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس وان يكون المتقدم يمتلك لياقة بدنية عالية، ويمكنك التقديم علي الوظيفة الان عبر موقع طيران أديل الرسمي.