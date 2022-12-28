براتب 5,500 ريال …فتح باب التوظيف للثانوية فأعلى لدى شركة مراكز الاتصال السعودى

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تعلن شركة مراكز الاتصال (إحدى شركات مجموعة الاتصالات السعودية) مراكز الاتصال (CCC)، وهي نتاج شراكة إستراتيجية بين شركة الاتصالات STC وشركة أيجز العالمية المختصة في مجال إدارة تجارب العملاء في 44 موقع حول العالم والتي تقدم خدماتها لأكثر من 150 شركة في قطاعات مختلفة عن طرح فرص وظيفية للرجال والنساء بمسمى (ممثل خدمة العملاء – كول سنتر) للعمل في منصات التواصل ومركز الاتصال بمدينة (الرياض) لحملة الثانوية العامة فأعلى برواتب تصل إلى (5,500) شهرياً مع مكافأة إضافية (1,500) خلال الثلاثة أشهرالأولى، على النحو التالي:

شروط الوظائف لدى شركة مراكز الاتصال السعودى

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال أو نساء).

حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).



مهارات تواصل عالية مع سلامة النطق والكلام.



العمل بنظام الشفتات (8 ساعات يومياً بمناوبات متغيرة).



لا يشترط الخبرة السابقة أو التخصص.



إجادة استخدام الحاسب الألي.

يشترط إتقان اللغة الانجليزية.

مهارات تواصل ممتازة.

التفرغ التام. شركة مراكز الاتصال شركة مراكز الاتصال تمثل شراكة استراتيجية نشأت نتيجة التعاون بين شركة إيجيز.

هي شركة عالمية رائدة في إدارة تجارب العملاء، مدعومة باتحاد تجاري برأس مال يقدر ب 27 بليون دولار أمريكي ومجموعة ايسار وشركة الاتصالات السعودية.

تحتل المرتبة العاشرة ضمن أكبر مشغلي الاتصالات على مستوى العالم حيث تقدم خدماتها لأكثر من 160 مليون عميل في 11 سوق عالمي.

تقدم شركة مراكز الاتصال خدماتها في الوقت الراهن في 6 مدن بالمملكة بعدد موظفين يزيدعلى 3000 موظف من كلا الجنسين ونسبة سعودة تزيد على 80% في كل من: الرياض وجدة والدمام والإحساء والقصيم وابها، فضلا عن مساعيها في إدارة المشاريع بنظام BOT (البناء والتشغيل والتحويل) في مقر العميل نفسه.

قامت الشركة بتجهيز ثلاثة مراكز تدريب وإدارة للجودة لضمان تحقيق رضا العملاء.

كما تقدم شركة مراكز الاتصال الخدمات المشتركة وخدمات إدارة النفقات وتقنية المعلومات والموارد البشرية والتدريب.

حصلت على جائزة أفضل مركز اتصال على مستوى الشرق الأوسط لعام 2012 – شركة رائدة في السوق. تفاصيل عن الوظيفة ساعات العمل شفتات متغيرة.

يومان راحة.

يشترط اتقان اللغة الإنجليزية.

الراتب من 5,000 ريال الى 5,500 ريال.

بيئة عمل محفزة وتطور وظيفي .

يشترط التفرغ التام .

لا يشترط وجود خبرة . رواتب شركة مراكز الاتصال السعودى راتب (5,500) لمتحدثي اللغة الإنجليزية بمستوى متقدم.



راتب (5,000) لمتحدثي اللغة الإنجليزية بمستوى مبتدئ إلى متوسط. مميزات الوظائف فى شركة مراكز الاتصال توفير بيئة عمل مميزة.



منح إجازة يومين اسبوعياً.



تأمين طبي للموظف والزوجة والأبناء. الوظائف 1- مُمثلي خدمة العملاء:

– درجة الدبلوم (لا يُشترط تخصص مُحدد).

– لا يُشترط خبرة سابقة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

– مجموع راتب (5,500 ريال). طريقة التقديم فى الشركة

التقديم متاح حالياً عبر تعبئة النموذج على الرابط التالي: https://bit.ly/3F2csZJ ويستمر حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب. عمر شويل - جدة براتب 5,500 ريال ...فتح باب التوظيف للثانوية فأعلى لدى شركة مراكز الاتصال السعودى - ثقفني وزارة الداخلية توضح غرامة تأخير تجديد الرخصة وأهم الشروط المطلوبة

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