لايف ستايل

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، فى برنامج "الطريق إلى الله" على قناة الناس، إنه عندما سأل أحد الصحابة النبى صلى الله عليه وسلم عن الإخلاص، لم يرد عليه، وقال النبى: "حتى أسأل جبريل"، حيث أراد أن يعلمنا أهمية "الإخلاص"، فإذا قال النبى جملة "حتى أسأل جبريل"، فهذا الموضوع عظيم وخطير....

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