لايف ستايل

شددت دار الإفتاء المصرية على أهمية اتباع التقويم الذي تصدره هيئة المساحة المصرية فى أوقات الصلوات الخمس المشهدودة كل يوم....
«مكافحة الاحتكار» الإسبانية تُغرم أبل وأمازون 218 مليون دولار
فرضت هيئة مكافحة الاحتكار الإسبانية غرامة إجمالية قدرها 218 مليون دولار على أمازون وأبل....
قريبًا.. «شامبليون» على شاشة الوثائقية (فيديو)
أعلنت قناة الوثائقية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" عن عرض الفيلم الوثائقى "شامبليون" قريبًا على شاشتها....
مارك زوكربيرج يواصل الدفاع عن «ثريدز»
واصل مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة ميتا Meta، الدفاع بقوة عن التطبيق الجديد ثريدز....
قناة الناس.. كيف كان رد النبى ﷺ عندما سأله أحد الصحابة عن الإخلاص؟ (فيديو)
قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، فى برنامج "الطريق إلى الله" على قناة الناس، إنه عندما سأل أحد الصحابة النبى صلى الله عليه وسلم عن الإخلاص، لم يرد عليه، وقال النبى: "حتى أسأل جبريل"، حيث أراد أن يعلمنا أهمية "الإخلاص"، فإذا قال النبى جملة "حتى أسأل جبريل"، فهذا الموضوع عظيم وخطير....