- 1/2
- 2/2
ويعد المشروع عبارة عن شراكة بين مدينة بوسان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركة Oceanix، وهى شركة تكنولوجيا وتصميم. تم تشكيل الشراكة فى أواخر العام الماضى.
وتظهر العروض المبانى متجمعة على منصات عائمة، متصلة ببعضها وبالبر الرئيسى من خلال جسور للمشاة. الفكرة هى أنه مع تذبذب مستوى سطح البحر، ستتغير هذه المنصات أيضا.
وتعتبر هذه المدينة العائمة بمثابة مجتمع لاستضافة 12 ألف مقيم وزائر"، مع إمكان التوسع ورفع العدد إلى 100 ألف، فهو عبارة عن مجموعة من المبانى العائمة التى ستكون مستقلة تماما عن الطاقة من خلال سلسلة من الألواح الشمسية، بالإضافة إلى القدرة على "معالجة المياه وتجديدها".
ونقلت صحيفة "الإندبندنت" عن ممثل من Oceanix أن العمل بالمشروع يبدأ عام 2023.
ويعد ارتفاع مستوى سطح البحر أحد التحديات الرئيسية لأزمة المناخ، حيث يهدد ارتفاع المد والجزر واتساع السهول الفيضية بقلب الحياة رأسا على عقب فى المدن الساحلية حول العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول مدينة عائمة فى العالم تواجه ارتفاع مستويات سطح البحر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.