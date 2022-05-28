جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى، أن الخطوة تمثل انخفاضا حادا نسبيا عن الهدف الأصلى للشركة، كما يمثل انخفاضا بالنسبة لعدد الهواتف المبلغ عنها التى أنتجتها الشركة وشركاؤها فى العام الماضى.
وكانت الشركة تهدف فى البداية إلى إنتاج 300 مليون وحدة فى عام 2022 حيث لم تصل بعد إلى هذا الرقم بعد عام 2017، ومع ذلك، فقد أثر الوضع الاقتصادى العالمى فى الطلب.
وكان الانتعاش الاقتصادى العالمى بعد الوباء أبطأ مما كان متوقعا وقد تطلب ذلك من الشركات خفض توقعاتها لأن الضغوط التضخمية تجبر العملاء على توخى المزيد من الحذر فيما يتعلق بأموالهم، كما أن الوضع الحالى بين روسيا وأوكرانيا لا يساعد أيضا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامسونج تقلص إنتاج الهواتف هذا العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.