تعرف على السعر والمواصفات.. طرح هاتف Moto E32s فى أسواق جديدة

جدة - نرمين السيد - ويتميز الهاتف الجديد من موتورولا بعدة مواصفات منها شاشة نوع LCD بحجم 6.5 بوصة ودقة 720 1600 بيكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز، ويحتوى على معالج MediaTek Helio G37، وذاكرة عشوائية تتروتح بين 3 أو 4 جيجا بايت. ويأتى Moto E32s بذاكرة عشوائية 32 أو 64 جيجا بايت، وسوف يتم طرحه فى السوق بسعر 9.299 روبية هندية.

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