تكنولوجيا التعرف على الوجه.. الاستخدام المتوحش للعالم الرقمى

جدة - نرمين السيد - تم تسليط الضوء، بالأمس، على ذلك عندما تم الكشف عن سلاسل البيع بالتجزئة الكبرى Bunnings وThe Good Guys وKmart كانوا يستخدمونها للتعرف على وجه العملاء.

وخلال تحقيق أجرته شركة "CHOICE" وجدت أن الشركات كانت "تلتقط البيانات الحيوية لعملائها"، وأن 76% من المتسوقين لا يعرفون أن التكنولوجيا مستخدمة فى المتاجر الأسترالية.

وقال سيمون مكدويل، كبير مسؤولى التشغيل فى Bunnings، إن لافتات تخبر العملاء باستخدام البرنامج كانت موجودة عند المداخل، تقول إنها لتحديد "الأشخاص محل الاهتمام" والحفاظ على سلامة المتاجر.

يقول بيتر لويس، من مركز التكنولوجيا المسؤولة التابع للمعهد الأسترالى، إن بعض تجار التجزئة قد يكون لديهم نوايا حسنة فى استخدام التكنولوجيا، لكنها تثير مخاوف مع ذلك، معلقا: "ما نعرفه هو أن هذه التكنولوجيا هى الغرب المتوحش للعالم الرقمى".

وتابع: "نحن نعلم أن هناك شركات تلتقط هذه الصور وتعيد تجميعها وتبيعها للحكومات والشركات الأخرى .. بل إنها تستخدم فى الحرب فى أوكرانيا".

يقول بيتر لويس إنه يجب على الأستراليين أن يهتموا بكيفية استخدام بياناتهم، وفقا لما جاء فى موقع "abc news".

ودعت الحكومة الفيدرالية إلى تبنى توصية لجنة حقوق الإنسان لعام 2021 بوقف استخدام تقنية التعرف على الوجه فى "الظروف شديدة الخطورة" حتى يتم تطبيق المزيد من الضمانات.

وقال إدوارد سانتو، الأستاذ بجامعة سيدنى للتكنولوجيا والمفوض السابق لحقوق الإنسان، إن الوقف الاختيارى سارى المفعول بالفعل فى بعض الولايات القضائية حول العالم.

ويشمل ذلك سان فرانسيسكو، حيث يوجد حظر على الشرطة ووكالات المدينة من استخدام تقنية التعرف على الوجه.

وفى أستراليا، لا يوجد قانون مخصص يحيط باستخدام التعرف على الوجه ولكن توجد بعض الحماية بموجب قوانين الخصوصية.

لكن للمضى قدمًا، يقول سانتو إن أستراليا يجب أن تحذو حذو الاتحاد الأوروبى فى اتخاذ "نهج أكثر دقة" لكيفية استخدام التكنولوجيا.

ومشروع قانون الاتحاد الأوروبى يحظر الاستخدام "الضار" للتكنولوجيا وزيادة حماية الخصوصية مع السماح بالاستخدام منخفض المخاطر.

وقال سانتو: "هناك ثغرات كبيرة فى القانون الأسترالى، لا سيما فيما يتعلق بالكيفية التى يمكن أن يحمى بها من المراقبة الجماعية والخطأ".

وجدد الخبراء الدعوات إلى المبادئ التوجيهية الفيدرالية بشأن استخدام تقنية التعرف على الوجه، وهناك بعض الاستخدامات المشروعة لـ "التعرف على الوجه" ويجب تشجيعها، ولكن يجب وضع خطوط حمراء حول الاستخدامات الأكثر ضررًا.

يقول مفوض حقوق الإنسان، إدوارد سانتو، إن تقنية التعرف على الوجه أقل دقة فى التعرف على الوجوه ذات البشرة الداكنة، كما هناك ثلاثة أنواع واسعة من تقنيات التعرف على الوجه، والتى تتميز بدرجات متفاوتة من الدقة.

الأول هو التحقق من الوجه، والذى قال سانتو إنه "الأقل تعقيدًا" وهو النوع المستخدم فى الهواتف الذكية، الثانى هو تحديد الوجه، وهو شكل "أكثر تعقيدا" يمكن استخدامه لتحديد الأشخاص فى الحشود و"عرضة للخطأ".

وتحليل الوجه هو الشكل "الأكثر تجريبية" وغالبًا ما يعادل "العلم غير المرغوب فيه"، وفقًا لسانتو.

ويحاول الحكم على عوامل مثل الحالة المزاجية والعمر والجنس وسلوك الشخص بناءً على وجهه وتعبيراته.

وقال سانتو إن هذا النموذج "خطير حقًا" لأنه يمكن أن يمنح الناس مثل أجهزة إنفاذ القانون إحساسًا زائفًا بالثقة.

وأظهرت الدراسات أيضًا انخفاضًا فى دقة برامج التعرف على الوجه عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الملونين والنساء.

ويقول إدوارد سانتو إن هناك ثغرات فى قوانين أستراليا المتعلقة بالتعرف على الوجه.

وأثار مثالًا فى الخارج حيث حددت تقنية التعرف على الوجه التى تستخدمها شرطة العاصمة فى لندن بشكل خاطئ 96% من الأشخاص الذين تم مسحهم ضوئيًا كمشتبه بهم، وهو ما تم الكشف عنه فى عام 2019.

وجد مكتب مفوض المعلومات الأسترالى (OAIC) فى عام 2021 أن Clearview AI ومقرها نيويورك قد انتهك الخصوصية من خلال إلغاء المعلومات الحيوية للأستراليين من الإنترنت والكشف عنها من خلال أداة التعرف على الوجه.

وحصلت Clearview AI على البيانات دون موافقة ولم تتخذ خطوات معقولة لإخطار أولئك الذين تم كشط بياناتهم.

وجدت منظمة OAIC أيضًا أن الشرطة الفيدرالية الأسترالية فشلت فى الامتثال لالتزامات الخصوصية الخاصة بها باستخدام أداة Clearview AI على أساس تجريبى بين نوفمبر 2019 ويناير 2020.

وفيما يتعلق بمدى انتشار استخدام تقنية التعرف على الوجه فى أستراليا، يقول سانتو "الإجابة المختصرة هى أننا لا نعرف".

وقال إن تحقيق الاختيار "يكشف" بعض الاستخدامات فى البلاد، وأن الموافقة هى واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا.

قال: "أحد الأشياء التى كنت أدافع عنها (بصفتى مفوضًا لحقوق الإنسان) هو أنه يجب أن تكون هناك شفافية أكبر حول كيفية استخدام التعرف على الوجه".

وتابع" "هناك اختلاف كبير بين نوع من الطباعة الدقيقة ... وبين إجراء تبادل ذى مغزى مع فرد ما.. لذا تتاح لهم فرصة الانسحاب".