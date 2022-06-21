لسبب غريب.. هذه الدولة تحذر مواطنيها من تقبيل الدجاج

وأوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الطيور الداجنة مثل الدجاج والبط يمكن أن تكون حاملة لمرض السالمونيلا، لذلك يجب على مالكيها التأكد من عدم تقبيل أو احتضان هذه الطيور لتجنب العدوى، وفقًا لما نقلته "سكاى نيوز عربية".
يذكر أن السالمونيلا مرض بكتيرى يصيب السبيل المعوى، وتعيش بكتيريا السالمونيلا عادة فى الأمعاء الحيوانية والبشرية، ويصاب البشر فى معظم الأحيان من خلال المياه الملوثة أو الطعام الملوث، او عندما يتلامس الشخص مع حيوان أو جسم ملوث بالبراز.
وأشارت مراكز السيطرة على الأمراض إلى أن الدواجن المنزلية مثل الدجاج والبط، يمكن أن تحمل جراثيم السالمونيلا حتى ولو بدت صحية ونظيفة، يمكن أن تنتشر هذه الجراثيم بسهولة إلى أى شئ فى المناطق التى تعيش فيها الدواجن.
ودعت المراكز الأمريكية إلى عدم تناول الطعام بجانب الطيور الداجنة حتى لا تنتقل العدوى عن طريق البكتيريا، مؤكدة على ضرورة إبعاد الأطفال دون سن الخامسة عن البط والواجن منعًا لإصابتهم بالسالمونيلا.
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