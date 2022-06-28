لتقديم إصلاحات.. جوجل تطلق الإصدار الثالث التجريبى من Android 13

جدة - نرمين السيد - وشهد الإصدار التجريبى لهذا الشهر عددًا كافيًا من المشكلات التى يتعين على جوجل إصدار ليس إصدارًا واحدًا أو اثنين بل ثلاثة إصدارات لمعالجة الإصلاحات للإصدار التجريبى.
ويهدف "Android 13 beta 3.3" فقط إلى إصلاح الأخطاء ولا يجلب أى ميزات جديدة، وتضضمن بعض الإصلاحات تعارضًا كان يحدث بين لوحة المفاتيح والمشغل، بالإضافة إلى خطأ آخر حيث تؤدى الإيماءات كالتمرير السريع للخلف إلى تعطل واجهة المستخدم.
وتم إصدار حل لمشكلة عدم قدرة البكسل على الاتصال بشبكات Wi-Fi المعروفة وخلل آخر تسبب فى تجميد الجهاز عند توصيله بالطاقة التى تم حلها عبر إعادة التشغيل.
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