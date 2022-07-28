طلاب يفوزون بمسابقة فى الصحة الرقمية.. صمموا جهازا لقياس الجلوكوز بالدم

جدة - نرمين السيد - وقال أحمد الغول، الطالب بقسم هندسة الإلكترونيات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن المسابقة مكونة من جولتين، في الجولة الأولى قدمنا بحثنا، وتمكنا من اجتياز تلك الجولة، وتلك الجولة قدم فيها 74 جامعة من 18 بلد تقدموا بـ 120 جهاز، ووصلنا للنهائي في مواجهة 21 فرقة، وقدمنا الجهاز وقمنا بتشغيله.
وأضاف، أننا نعمل على هذا الجهاز منذ عام تقريبا والآن نعمل على تطويره وتحسينه، والجهاز عبارة عن جهاز استقبال وجهاز آخر يرسل أشعة تحت الحمراء.
وفاز خمسة طلاب من قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالمركز الأول على مستوى العالم فى "مسابقة تصميم الرعاية الصحية بجامعة جونز هوبكنز"، فى مسار الصحة الرقمية لعام 2022، لتصميمهم جهاز "جلوكوكليب"، الذى يعمل على قياس مستوى الجلوكوز فى الدم لمرضى السكر.
واالطلاب الخمسة هم مها شطة، وفاطمة لقمة، ومصطفى نصير، وأحمد الغول، وسيف أحمد، إذ بدأ الطلاب في تصميم جهاز "جلوكوكليب" وتطويره كجزء من العمل على مشروع تخرُّجهم تحت إشراف الدكتور حسنين عامر، أستاذ هندسة الإلكترونيات والاتصالات بالجامعة، ويقوم الجهاز بمراقبة مستوى الجلوكوز في الدم بمستوىً عالٍ من الدقة والأمان، ودون تدخل جراحي، باستخدام التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء القريبة.
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