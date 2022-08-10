تطبيق جديد لتشجيع الطفل على القراءة والكتابة

جدة - نرمين السيد - ويعد تطبيق "Read Along" فى الأصل واحدا من تطبيقات أندرويد، وأطلقت جوجل منه موقعا إلكترونيا لتوفيره بشكل أفلض.
وتم إطلاق ذلك التطبيق لأول مرة بالهند عام 2019، للأطفال بداية من سن 5 سنوات فيما فوق، مدعما ل، 9 لغات ومنها الهندية والإنجليزية والإسبانية والبرتغالية، حتى تم تطويره.
ويصل موقع الويب من Read Along، كإصدار تجريبى عام، وتم توفيره فى متصفح جوجل كروم، وفاير فوكس من موزوريلا، وإيدج التابع لمايكروسوفت، إلى جانب متصفح سفارى المملوك لشركة أبل، كما يعمل على نظامى تشغيل أندرويد وiOS، وفقا لموقع "9to5google".
ويمكن للأطفال استخدامه، حيث يساعد فى تحويل النص إلى كلام وبالتالى يعلم الأطفال نطق الكلمات بصورة صحيحة والقراءة.
كما يمتاز التطبيق بإمكانية عمله دون الاتصال بالإنترنت بعد تنزيل القصص، وتتم جميع عمليات معالجة الصوت على الجهاز دون إرسالها إلى خوادم جوجل.
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