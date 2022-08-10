- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - وكشف الفيديو، لحظات اشتعال النيران فى طائرة صغيرة ذات محرك واحد بعد اصطدامها بشاحنة صغيرة على طريق سريع بكاليفورنيا.
ورصد الفيديو الطيار والركاب أثناء لحظة هروبهم من الحطام النارى دون التعرض لأذى، نتيجة لوجود عطل محتمل فى المحرك، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
وأشار الطيار أندرو تشو للصحيفة، إلى أنه فقد قوة المحرك ولذلك قرر استخدام الطريق السريع 91 بالقرب من كورونا فى مقاطعة ريفرسايد، شرق لوس أنجلوس.
وأظهرت اللقطات أن الطائرة تمكنت من النزول بين السيارات فى تمام الساعة 12:30 مساء بالممرات المتجهة شرقا.
ووفقا للصحيفة، تبين أن الهبوط كان طبيعيا حتى قطع أحد الأجنحة شاحنة صغيرة عابرة، وتمزق أحد جناحيها وسقط وقود قابل للاشتعال عبر سطح الطريق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سقوط طائرة واشتعالها على طريق سريع فى كاليفورنيا (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.