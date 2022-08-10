سقوط طائرة واشتعالها على طريق سريع فى كاليفورنيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكشف الفيديو، لحظات اشتعال النيران فى طائرة صغيرة ذات محرك واحد بعد اصطدامها بشاحنة صغيرة على طريق سريع بكاليفورنيا.

ورصد الفيديو الطيار والركاب أثناء لحظة هروبهم من الحطام النارى دون التعرض لأذى، نتيجة لوجود عطل محتمل فى المحرك، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأشار الطيار أندرو تشو للصحيفة، إلى أنه فقد قوة المحرك ولذلك قرر استخدام الطريق السريع 91 بالقرب من كورونا فى مقاطعة ريفرسايد، شرق لوس أنجلوس.

وأظهرت اللقطات أن الطائرة تمكنت من النزول بين السيارات فى تمام الساعة 12:30 مساء بالممرات المتجهة شرقا.

ووفقا للصحيفة، تبين أن الهبوط كان طبيعيا حتى قطع أحد الأجنحة شاحنة صغيرة عابرة، وتمزق أحد جناحيها وسقط وقود قابل للاشتعال عبر سطح الطريق.