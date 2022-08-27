مارك يعلن موعد إطلاق الجيل الجديد من أجهزة الواقع الافتراضى

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يتم إصدار الجيل الجديد من أجهزة الواقع المعزز فى شهر أكتوبر القادم، وسوف تتمتع بتواصل دون حديث أفضل مثل الحفاظ على الاتصال الصحيح بالعين بين تجسيدات Metaverse.
يذكر بأن ميتا يتواجه منافسة قوية مع VR2 القادمة من شركة PlayStation، بالإضافة إلى نظارات الواقع الافتراضى، الخاصة بشركة أبل، والتى قد يتم إصدارها فى وقت مبكر من العام المقبل.
وتمتلك شركة ميتا نظارات ذكية أيضًا مصنوعة بالتعاون مع شركة Ray-Ban.
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