دراسة: الاحتباس الحرارى سيغير طبيعة مكونات طعام الإنسان

جدة - نرمين السيد - كشفت دراسة جديدة تناولت مستقبل أمن الغذاء فى ظل تأثير ظاهرة الاحتباس الحرارى على المحاصيل الزراعية فى جميع أنحاء العالم، عن أن الطعام الذى يتناوله الإنسان سوف يتغير تكوينه فى السنوات القليلة القادمة، وأن الاعتماد الكبير فى الوقت الراهن على محاصيل القمح والذرة والأرز سوف يحدث فيه تغير كبير بدخول أنواع جديدة من الحبوب فى مكونات الطعام كبديل أوفر عن هذه المحاصيل الشهيرة.





وأشارت الدراسة، التى أجرتها مجموعة بحثية بفرع جامعة ناتنجهام البريطانية بدولة ماليزيا ونشرتها مجلة "ساينس نيوز" اليوم الأحد، إلى أن المحاصيل الشهيرة التى يعتمد عليها الشعوب فى تأمين الطعام الأساسى أصبحت مهددة بسبب تأثيرات التغيرات المناخية على ظروف زراعة هذه المحاصيل، خاصة مع الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة عام بعد عام وهطول الأمطار الغزيرة بشكل غير متوقع وغيرها من ظروف الطقس السيئة التى تؤثر على حجم الانتاج بل وتدمير كميات هائلة من هذه المحاصيل.

وقال البروفيسور فيستو ماساوى، المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء المستقبلى بجامعة ناتنجهام، إنه يجب على الشعوب المختلفة أن تقوم بتنويع سلة غذائها فى الفترة القادمة ليس فقط فى الطريقة التى نتناول بها الطعام، ولكن يشمل ذلك أيضا الطريقة التى تنمو بها المحاصيل الزراعية وليس فقط طريقة الاعتماد على أنواع معينة من الطعام فى الغذاء العالمي.

وأضاف أن الحل لمشكلة أمن الغذاء العالمى فى ظل التغيرات المناخية هو زراعة محاصيل متلائمة مع الظروف البيئية وأطعمة معدلة وراثيا بالإضافة إلى دراسة زراعة محاصيل أخرى.

ومن بين البدائل الاخرى التى تحدثت عنها الدراسة نبات جوزة البامبارا أو ما يعرف شعبيا باسم "حب العزيز" (الغنى بالبروتين)، والذى تستخدمه بعد الدول حاليا كبديل للألبان مثل بدائل لبن الجوز ولبن الصويا، بالإضافة الى الماكولات البحرية مثل بلح البحر واعشاب البحر والموز الحبشى (من فصيلة اشجار الموز) بالاضافة الى نبات الكاسافا ويستخدم الكاسافا فى صناعة أنواع معينة من الدقيق والنشا ويشبه نبات البطاطا فى قيمته الغذائية.