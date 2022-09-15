تنورة الملك تشارلز.. رسالة خاصة لأسكتلندا

جدة - نرمين السيد - أثار تشارلز الثالث، ملك بريطانيا الجديد، الجدل بعد ظهوره بتنورة خلال زيارته إلى كاتدرائية "سانت جايلز" فى العاصمة الأسكتلندية إدنبرة، لإلقاء نظرة أخيرة على نعش الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.





وأوضحت صحيفة "إندبندنت" البريطانية السر وراء ارتداء تشارلز للتنورة، قائلة إن الأمر يتعلق بالزى الأسكتلندى التقليدى، المكون من تنورة من قماش "الطرطان"، إلى جانب جوارب حمراء تصل حد الركبة وأحذية سوداء، وعلى عكس المتعارف عليه، تعتبر التنورة، ذات المربعات الملونة، زيا ذكوريا فى أسكتلندا.

وارتداء تشارلز ملك بريطانيا هذا الزى فى إدنبرة يعتبر علامة على احترامه وحبه وتقديره لدولة أسكتلندا، وما قام به زاد من شعبيته فى أنحاء البلاد.

تقرير صحيفة "إندبندنت" أوضح أن التنورة الأسكتلندية تعد "من الأزياء المفضلة لدى الملك"، مشيرة إلى أنه حرص على ارتدائها فى عدد من المناسبات الرسمية، كما يعتبر بعض المحللين أن الملك الجديد يقيم علاقة خاصة مع أسكتلندا، مبرزين أنه إلى جانب ميله لارتداء التنورة الأسكتلندية، أمضى تشارلز الثالث جزءا من مراهقته فى مدرسة داخلية شديدة الصرامة فى هذه الدولة.