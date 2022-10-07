وحش رافليسيا.. الزهرة الأكبر فى العالم

جدة - نرمين السيد - وتنمو زهرة "رافليسيا" لتصل إلى متر واحد وتزن حوالى 10 كجم، وموطنها الأصلى فى سومطرة بإندونيسيا، ومن المثير للاهتمام، أن رافليسيا نبات طفيلى ليس لديه أى أوراق أو سيقان أو جذور، لذلك فإن هذا النبات يمتص العناصر الغذائية فقط من المحيط الذى يعيش فيه.

وتتكون زهرة "رافليسيا" من 5 بتلات متماسكة يصل قطرها إلى 106 سينتمرات، ووزنها يصل إلى 10 كيلوجرامات، وعلى الرغم من كبر حجمها، إلا أن عمرها قصير يتراوح من 5-7 أيام.

واللون الذى يميز زهرة "رافليسيا" هو لون البتلات المائل إلى البنى المحمر، مع وجود بعض البقع البيضاء، فضلا عن رائحتها التى تجذب الذباب ومن ثم يحدث التلقيح، وبعد 9 أشهر من النضوج تتفتح براعم زهرة رافليسيا.

ففى عام 2017 تم العثور على نفس الزهرة بقطر 107 سم فقط، وتعتبر جزيرة "سومطرة" التى تم اكتشاف الزهرة بها تقع فى أقصى غربى الجزر الإندونيسية الرئيسية، وذلك إلى الشمال الغربى من جزيرة جاوه وإلى الجنوب الغربى من شبه جزيرة الملايو، ويبلغ طولها نحو 1،700كم، وعرض 400 كم، ويمر خط الاستواء بالقرب من وسطها، والتى تعد ذات مناخ ملائم لنمو مثل هذه الأنواع من الزهور.