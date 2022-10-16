فيديو طريف لدب كسول يزحف على الجليد يحصد ملايين المشاهدات

جدة - نرمين السيد - واستطاع دب أبيض متثاقل أن يخطف إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى مدة لن تتجاوز 14 ثانية، ويبدأ المقطع عندما يلقى الدب بنفسه بهدوء متمددًا فوق المياه المتجمدة ثم يشرع بالزحف.

ويواصل الدب التزحلق إلى أن وصل إلى الضفة المقابلة للمياه المتجمدة، حيث وقف على رجليه واستعاد حركته العادية، بحسب ما نقلته "العربية".

وعلق الحساب الذى نشر مقطع الفيديو "تانسو ييان" ليفسر أن الدبة القطبية تعرف كيف تصبح مسطحة الشكل، حتى لا تشكل ضغطًا على الجليد الرقيق، ولتلافى تكسر الجليد.

وانهالت التعليقات على الفيديو، وأبدى رواد مواقع التواصل إعجابهم بحركة الدب وتقديم تفسيرات للأمر.

وكتب بعضهم لافتًا إلى أن هناك قانون فيزياء بسيطًا ألا وهو "قانون الضغط"، مفادة توزيع مساحدة الجسم فوق منطقة معينة لتقليل الضغط على الأرض.

ولم يظهر متى صوّر الفيديو ولا أين، لكن البعض رجحوا أنه صوّر حديثًا فى القطب المتجمد الجنوبى.